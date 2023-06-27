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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de

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Giriş: 27.06.2023 16:23
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Bakan Yerlikaya A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
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