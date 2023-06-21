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Kira ve konut fiyatları için çözüm ne olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin hükümetin planını 3 madde ile açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Kira ve konut fiyatları için çözüm ne olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin hükümetin planını 3 madde ile açıkladı

Kira ve konut fiyatları için çözüm ne olacak? Hükümetin büyükşehirlerde yüksek fiyatlı kiralık-satılık evlere karşı hamlesi ne olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında AK Parti’nin beyannamesine yer alan ve önümüzdeki günlerde açıklanması muhtemel olan 3 yöntemi sıraladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin ilk AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada "kira" sorunsalına değindi.

BAŞKAN ERDOĞAN: YÜZDE 25 UYGULAMASI SÜRECEK

Başkan Erdoğan,"2022 yılı haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık. 2023 yılı temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

Peki, "Hükümetin kira ve konut fiyatları için çözüm ne olacak? Hükümetin büyükşehirlerde yüksek fiyatlı kiralık-satılık evlere karşı hamlesi ne olacak?" Bu kritik sorulara yanıt A Haber'de arandı.

HÜKÜMETİN PLANI NE? MUHTEMEL 3 YÖNTEM....

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında AK Parti'nin beyannamesine yer alan ve önümüzdeki günlerde açıklanması muhtemel olan 3 yöntemi sıraladı.

Tarkan Zengin şunları kaydetti:

"AK Parti seçim beyannamesinde 'Başta İstanbul gibi büyükşehirler olmak üzere kamu görevlilerin sosyo-ekonomik şartlarını düzeltilecek adımlar atılacaktır' diye net bir cümle var. Burada da konut konusunda 3 temel yaklaşım gösteriliyor.

Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde görebiliriz ama başta kamu çalışanlarına kira desteği vermek olarak var.

İkincisi lojman desteği ile hem konut arzını artırıp kiraların artmasındaki olumsuzluğu giderecek bir yaklaşım. Hem de kamu çalışanlarına bir destek vermek hedefleniyor.

3. olarak ise TOKİ kanalı ile kamu çalışanlarını ev sahibi yapmak. Bunu son 20 yıl içinde gördük. Polisler, hemşireler ve öğretmenler TOKİ kanalıyla beklide daha az maliyetle konut sahibi oldular. Bu 3 yöntem kullanılacak.

Kira artışının birçok temel nedeni var. Bunlardan en önemlisi artan maliyetler nedeniyle konut arzındaki düşüş konusu da önemli maddelerden bir tanesi. Bunun yapılması lazım."

5 SORUDA YENİ KİRA DÖNEMİ

1- Yeni zam sınırı dönemi ne zaman başlayacak, nasıl uygulanacak?

Bir Temmuz'da sona erecek olan "Yüzde 25 artış" düzenlemesi 1 yıl daha uzatılacak.

2. Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?

Kirada ara zam istenilmesi yasal değil. Kiraya zam yılda bir kez ve sözleşme yenileme döneminde yapılır.

3. 5 yılı dolduran kiracılar için süreç nasıl ilerleyecek?

Mevcut sistemde ev sahibi 5 yılı dolduran kiracısı için kira tespit davası açabiliyor.

Eğer bir uzlaşma yoksa ve dava açıldıysa kiracı yasal oranda zam yaparak devam edebilir.

Dava sonucunda kiracının yeni kira bedelinden ödeme yapması, eğer karar verildiyse geçmiş dönem zam farkını da ödemesi gerekir.

4. Zam oranını beğenmeyen tahliye isteyebilir mi?

Kira piyasasında son yıllarda yaşanan en büyük sorun haksız tahliyeler. Ev sahibi evi daha yüksek fiyatla başkasına kiralamak için türlü bahanelerle 'Evimden çık' diyor. Ancak daha yüksek kira için hiçbir kiracı tahliye edilemez. Ancak ev sahibi kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı varsa, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteyebilir.

5. Ev satılırsa kiracı ne yapacak?

Kişinin kiracılı bir ev alması her şartta kiracıyı tahliye etme hakkı vermez. Yeni malikin kendisinin veya ailesinin taşınmaza ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Eğer yeni malik kiracıyı haksız yere tahliye ederse üçüncü kişilere üç süre ile kiraya vermesi yasak.

İSTANBUL ORTALAMA KONUT FİYATI NE KADAR?

İLÇE - 2022 - 2023

ARNAVUTKÖY 659.000 1.780.000

AVCILAR 1.048.000 2.516.000

BAĞCILAR 807.000 2.418.000

BEŞİKTAŞ 5.188.000 10.297.000

BEYLİKDÜZÜ 1.125.000 2.510.000

BEYOĞLU 1.126.000 3.872.000

ÇEKMEKÖY 908.000 2.305.000

ESENYURT 640.000 1.515.000

GAZİOSMANPAŞA 762.000 2.112.000

KAĞITHANE 890.000 2.589.000

MALTEPE 1.446.000 3.324.000

SANCAKTEPE 827.000 2.105.000

ÜMRANİYE 1.077.000 2.827.000

ŞİLE 2.202.000 5.500.000

Kira ve konut fiyatları için çözüm ne? KİRA VE KONUT FİYATLARI İÇİN ÇÖZÜM NE?

Kira zammında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak!

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