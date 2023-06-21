Kira ve konut fiyatları için çözüm ne olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin hükümetin planını 3 madde ile açıkladı

4. Zam oranını beğenmeyen tahliye isteyebilir mi?

Kira piyasasında son yıllarda yaşanan en büyük sorun haksız tahliyeler. Ev sahibi evi daha yüksek fiyatla başkasına kiralamak için türlü bahanelerle 'Evimden çık' diyor. Ancak daha yüksek kira için hiçbir kiracı tahliye edilemez. Ancak ev sahibi kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı varsa, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteyebilir.

5. Ev satılırsa kiracı ne yapacak?

Kişinin kiracılı bir ev alması her şartta kiracıyı tahliye etme hakkı vermez. Yeni malikin kendisinin veya ailesinin taşınmaza ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Eğer yeni malik kiracıyı haksız yere tahliye ederse üçüncü kişilere üç süre ile kiraya vermesi yasak.

İSTANBUL ORTALAMA KONUT FİYATI NE KADAR?

İLÇE - 2022 - 2023

ARNAVUTKÖY 659.000 1.780.000

AVCILAR 1.048.000 2.516.000

BAĞCILAR 807.000 2.418.000

BEŞİKTAŞ 5.188.000 10.297.000

BEYLİKDÜZÜ 1.125.000 2.510.000

BEYOĞLU 1.126.000 3.872.000

ÇEKMEKÖY 908.000 2.305.000

ESENYURT 640.000 1.515.000

GAZİOSMANPAŞA 762.000 2.112.000

KAĞITHANE 890.000 2.589.000

MALTEPE 1.446.000 3.324.000

SANCAKTEPE 827.000 2.105.000

ÜMRANİYE 1.077.000 2.827.000

ŞİLE 2.202.000 5.500.000