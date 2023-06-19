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Kira zammında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Kira zammında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiraya yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu.

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