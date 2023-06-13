13 Haziran 2023, Salı
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Rize-Erzurum yolu artık 12 ay açık! Ovit Tüneli hizmete girdi yılda 15,5 milyon TL tasarruf sağlandı
Rize ile Erzurum arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Ovit Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf elde edildi. Dünyanın 4'üncü çift tüplü en uzun karayolu tüneli olan Ovit ile mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin hizmete girmesiyle vatandaşların yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştu. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.