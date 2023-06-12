Ev sahiplerinden yeni tahliye yöntemi! Ev satılınca kiracı çıkmak zorunda mı?

Kiracılarından daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri, mülklerini yakınlarına satarak kontrat yenilemeye çalışıyor. Peki bu şartlarda kiracı evden çıkmak zorunda mı? İşte yanıtı…

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