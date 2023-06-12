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Ev sahiplerinden yeni tahliye yöntemi! Ev satılınca kiracı çıkmak zorunda mı?

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Giriş: 12.06.2023 10:05
Güncelleme:12.06.2023 10:43
Kiracılarından daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri, mülklerini yakınlarına satarak kontrat yenilemeye çalışıyor. Peki bu şartlarda kiracı evden çıkmak zorunda mı? İşte yanıtı…
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