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İYİ Parti'de yeni istifa dalgası yolda! Kongre sonrası iç hesaplaşma sesleri...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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İYİ Parti’de yeni istifa dalgası yolda! Kongre sonrası iç hesaplaşma sesleri...

14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranıyla MHP'nin gerisinde kalan İYİ Parti'de milliyetçi isimler Akşener'e karşı kazan kaldırırken A Haber ekranlarına konuk olan Okan Müderrisoğlu parti içindeki son durumu değerlendirdi. Müderrisoğlu İYİ Parti'de kongre sonrası iç hesaplaşmaların başlayacağı söylerken, yeni bir istifa dalgasının olabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlere giden yola İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yedili koalisyondan sert sözlerle ayrılıp sonrasında ise günler içinde geri dönmesi damga vurdu.

'KUMAR MASASI'NDAN KALKTI

Bu süreçten sonra Akşener'in "kumar masası" dediği koalisyona dönmesi partideki milliyetçi isimleri rahatsız ederken Yavuz Ağıralioğlu gibi partinin ağır topları istifa kararı aldı.

ÜST ÜSTE İSTİFA KARARLARI

Bu gelişme sonrası çok sayıda isim de İYİ Parti'den istifa ederken son olarak Aytun Çıray da istifa kararı aldı.

Gazeteci Okan Müderrisoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında İYİ Parti'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İSTİFA DALGASI MI BAŞLIYOR?

İYİ Parti'de artık Milliyetçi kimlikten söz etmek mümkün değil. Muhafazakar deseniz tabana tam oturmuyor. Bu parti neye karşı nasıl siyaset üretecek? Bir kere Akşener'in masadan kalkış biçimini nasıl izah edeceksiniz? Hangi gerekçelerle masaya döndü araya kimler girdi?

MHP DİMDİK AYAKTA

İYİ Parti'de bundan sonraki siyasi anlayışı nasıl olacak? Milliyetçilik derseniz MHP orada dimdik duruyor. Milliyetçi muhafazakar derseniz AK Parti zaten bunu yapıyor. İkisini birleştirip bir pakete koysanız zaten Cumhur İttifakı o alanı dolduruyor.

HANGİ İDEOLOJİ İLE ORTAYA ÇIKACAKSINIZ?

Bu durumda hangi ideoloji ile ortaya çıkacaksınız? Akşener'in kişisel performansına bağlı bir partiden bahsediyoruz. İYİ Parti üçüncü yol olma hayalinden giderek uzaklaşıyor.

KONGREDEN SONRA İÇ HESAPLAŞMALAR BAŞLAYACAK

Kongreden sonra iç hesaplaşmalar olacak. İYİ Parti'nin başlangıçtaki iddiası artık yok. Artık İYİ Parti kadrolarında da MHP'nin kapıları açtığı isimler geri dönebilir. İYİ Parti'nin siyaset üretme kapasiteleri giderek azalıyor.

İYİ Parti’de yeni istifa dalgası yolda! İYİ PARTİ'DE YENİ İSTİFA DALGASI YOLDA!

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