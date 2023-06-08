İYİ Parti’de yeni istifa dalgası yolda! Kongre sonrası iç hesaplaşma sesleri...

MHP DİMDİK AYAKTA

İYİ Parti'de bundan sonraki siyasi anlayışı nasıl olacak? Milliyetçilik derseniz MHP orada dimdik duruyor. Milliyetçi muhafazakar derseniz AK Parti zaten bunu yapıyor. İkisini birleştirip bir pakete koysanız zaten Cumhur İttifakı o alanı dolduruyor.