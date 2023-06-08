İYİ Parti'de yeni istifa dalgası yolda! Kongre sonrası iç hesaplaşma sesleri...
14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranıyla MHP'nin gerisinde kalan İYİ Parti'de milliyetçi isimler Akşener'e karşı kazan kaldırırken A Haber ekranlarına konuk olan Okan Müderrisoğlu parti içindeki son durumu değerlendirdi. Müderrisoğlu İYİ Parti'de kongre sonrası iç hesaplaşmaların başlayacağı söylerken, yeni bir istifa dalgasının olabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlere giden yola İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yedili koalisyondan sert sözlerle ayrılıp sonrasında ise günler içinde geri dönmesi damga vurdu.
'KUMAR MASASI'NDAN KALKTI
Bu süreçten sonra Akşener'in "kumar masası" dediği koalisyona dönmesi partideki milliyetçi isimleri rahatsız ederken Yavuz Ağıralioğlu gibi partinin ağır topları istifa kararı aldı.
ÜST ÜSTE İSTİFA KARARLARI
Bu gelişme sonrası çok sayıda isim de İYİ Parti'den istifa ederken son olarak Aytun Çıray da istifa kararı aldı.
İSTİFA DALGASI MI BAŞLIYOR?
İYİ Parti'de artık Milliyetçi kimlikten söz etmek mümkün değil. Muhafazakar deseniz tabana tam oturmuyor. Bu parti neye karşı nasıl siyaset üretecek? Bir kere Akşener'in masadan kalkış biçimini nasıl izah edeceksiniz? Hangi gerekçelerle masaya döndü araya kimler girdi?
MHP DİMDİK AYAKTA
İYİ Parti'de bundan sonraki siyasi anlayışı nasıl olacak? Milliyetçilik derseniz MHP orada dimdik duruyor. Milliyetçi muhafazakar derseniz AK Parti zaten bunu yapıyor. İkisini birleştirip bir pakete koysanız zaten Cumhur İttifakı o alanı dolduruyor.
HANGİ İDEOLOJİ İLE ORTAYA ÇIKACAKSINIZ?
Bu durumda hangi ideoloji ile ortaya çıkacaksınız? Akşener'in kişisel performansına bağlı bir partiden bahsediyoruz. İYİ Parti üçüncü yol olma hayalinden giderek uzaklaşıyor.
KONGREDEN SONRA İÇ HESAPLAŞMALAR BAŞLAYACAK
Kongreden sonra iç hesaplaşmalar olacak. İYİ Parti'nin başlangıçtaki iddiası artık yok. Artık İYİ Parti kadrolarında da MHP'nin kapıları açtığı isimler geri dönebilir. İYİ Parti'nin siyaset üretme kapasiteleri giderek azalıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuklu aileler hemen başvursun! Ödemeler yükseldi! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...
- Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi? Sembolü alan yarışmacı...
- Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?
- Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina lakaplı Menekşe'si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis'i yağlarından kurtaran o yöntem...
- Pendikspor Bodrumspor maçı şifresiz izle! 8 Haziran Pendikspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Play Off finali!
- POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023! EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı son dakika? POLNET polis ataması tayin sonuçları...
- Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz mikser, dış ses Gürbüz gerçek adı ne?
- Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar? Şampiyonlar Ligi final tarihi
- Sandık görevlisi ücretleri yattı mı 2023? 14-28 Mayıs seçim görevlisi ücretleri ne zaman, kaç TL yatacak? İşte sorgulama ekranı
- İbn-i Sina'dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 8 Haziran PUAN DURUMU!
- MSÜ 2023 tercih sonuç sorgulama ekranı | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?