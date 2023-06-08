Yeni kabinenin ilk 40 günlük yol haritası belli oldu! Asgari ücretten emekli ve memur zamlarına kadar yeni adımlar...
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine tüm hızıyla çalışmalarına başlarken bakanların yeni yol haritası da belli oldu. İlk 40 günde atılacak adımlar belirlenirken A Haber ekranlarına konuk olan Abdulkadir Selvi hangi adımların atılacağını yorumladı. Peki yeni kabinenin ilk adımları neler olacak? Ekonomide hangi kararlar alınacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde göreve başlamak için yemin ederken akşam saatlerinde de Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıkladı.
Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de şu isimler bulunuyor:
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."
HER BİRİNE BAŞARI DİLEDİ
Yeni kabinenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Rabb'im, bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum." dedi.
Yeni bakanlar açıklanırken A Haber ekranlarına konuk olan Abdulkadir Selvi yeni kabinenin ilk 40 günlük planını değerlendirdi.
İşte Selvi'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
İlk olarak ekonomi ile ilgili çalışmalar yapılacak sonrasında da TBMM tatile girecek. Başörtüsüyle ilgili ve aileyle ilgili anayasa değişikliği ile ilgili gündem de TBMM'de yer alacak.
KENDİ DEĞERLERİYLE İLK SINAVLARI OLACAK
Anayasa değişikliği kısa zamanda meclise gelecek ve İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet Partisi gibi partilerin kendi değerleriyle ilk sınavları olacak o yüzden burası çok önemli.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI...
Asgari ücrette ikinci kez yapılacak artışın yanında memur ve emeklilere yapılacak zam da gündemde olacak. Türkiye'nin doğal gaz kaynaklarından gelecek para ile kadınların ve gençlerin gelecekleriyle ilgili yatırımlar yapılacak.
ASRIN FELAKETİNE RAĞMEN EYT ÇÖZÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan asrın felaketine rağmen EYT'lilere verdiği sözü yerine getirdi. Özellikle çalışanları enflasyon karşısında ezdirmemek için artışlar sağlandı. Fiyat istikrarı ve enflasyon da çok önemli. Bir süre daha bu artışlar sağlanacak.
Bunların tamamlanmasının ardından TBMM tatile girecek ve yeni dönem Ekim ayında başlayacak.
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