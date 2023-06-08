08 Haziran 2023, Perşembe
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Yeni kabinenin ilk 40 günlük yol haritası belli oldu
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine tüm hızıyla çalışmalarına başlarken bakanların yol haritası da belli oldu. İlk 40 günde atılacak adımlar belirlenirken A Haber ekranlarına konuk olan Abdulkadir Selvi hangi adımların atılacağını yorumladı. Peki yeni kabinenin ilk adımları neler olacak? Ekonomide hangi kararlar alınacak? İşte detaylar...