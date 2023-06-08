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Yeni kabinenin ilk 40 günlük yol haritası belli oldu

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Giriş: 08.06.2023 22:14
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine tüm hızıyla çalışmalarına başlarken bakanların yol haritası da belli oldu. İlk 40 günde atılacak adımlar belirlenirken A Haber ekranlarına konuk olan Abdulkadir Selvi hangi adımların atılacağını yorumladı. Peki yeni kabinenin ilk adımları neler olacak? Ekonomide hangi kararlar alınacak? İşte detaylar...
Yeni kabinenin ilk 40 günlük yol haritası
Yeni kabinenin ilk 40 günlük yol haritası
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