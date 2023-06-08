Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber’de

Bin yıllık süreçte en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 ilde toplamda 700 bine yakın konut, 150 bin civarında ahıl ve işyerinin yıkıldığı 850 bin ayrı bağımsız birimin yapılacağı bir inşaat furyası ile karşı karşıyayız. Burada ilk günlerde kurtarma ve barındırma gibi günübirlik sorunlarla uğraştık. Çadır ve konteyner kentler kurduk ama bir an önce evlerin yapılması lazım. Sabit evler yapılmazsa vatandaşlarımız yaşamlarını sürdüremez. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilan etti; 319 bin konutun bitirilmesini 1 sene içerisinde yapacağız. Büyük bir hızla buralarda inşaatları takip edeceğiz. Sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Akla gelecek her sorunu çözeceğiz. Bizim ve birçok bakanlığın ömrü bu deprem bölgesinde geçecek.

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