Seçim sonuçları muhalefetin dengesini bozdu! Kongre ve 40 vekil kavgaları ne anlama geliyor?
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Meclis Başkanı seçimlerinde aday gösteren ittifak ortaklarını siyasi nezaketsizlikle suçladı. Gürsel Erol, "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP’de değişim çağrıları sürüyor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin kaybedeni olan baba olarak gördüğü Kılıçdaroğlu'na rest çekti ve "Bu gafletle devam edemeyiz" dedi. HDP ise bölünme sürecine girdi. İYİ Parti’de ise ittifak ve yenilginin hesabı görülüyor. Siyasetin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
Muhalefet cephesinde işler giderek karışmaya başladı. Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim rüzgarları sert eserken baba-oğul birbirine girdi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bayrak açtı. İYİ Parti'de kurultay hazırlıkları var. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'de ise sandık sonuçlarının şoku yaşanıyor.
HDP 1,5 milyon oy kaybı yaşamanın hesabını yaparken Kandil faturayı partiye kesti. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar kongrede aday olmayacaklar. CHP'de ise küsüratlı partilere öfke giderek büyüyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Meclis Başkanı seçimlerinde aday gösteren ittifak ortaklarını siyasi nezaketsizlikle suçladı.
İYİ Parti'de ise istifa depremi yaşanıyor. Meral Akşener'in başdanışmanı olan Aytun Çıray, "Türk Toplumu artık Meral Akşener'e güvenmiyor" diyerek istifa etti ve seçimin kaybedeni olan ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. 40 vekil alan küsüratlı partiler konforlu alana geçerken CHP/HDP ve İYİ Parti çalkalanıyor.
Peki Kılıçdaroğlu kendine karşı olanları tasfiye mi ediyor? Kim hangi hamleleri yaptı, perde arkasında neler konuşuluyor? "Baba-oğul" artık "ezeli rakip" mi? İYİ Parti'de tasfiye süreci mi? Aytun Çıray sonrası İYİ Parti'de "istifa dalgası" mı başlayacak? Parti içinde Akşener'e karşı kimler, neden cephe aldı? Teröristbaşı Öcalan'ın avukatı HDP'nin yeni eş başkanı mı oluyor? Siyasetin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
Melik Yiğitel'in öne çıkan değerlendirmeleri:
"İttifaktaki kavgalar yeni başlıyor. Burada daha büyük problemler çıkacak. 4 tane küsüratlı partinin 6'lı masaya katkısı olmayacağını söyledik. Kılıçdaroğlu'nun kazanmayacağını ifade edip İmamoğlu'nun bayrak açacağını söyleyince bize resmen dayak attılar. 40 vekil bunlara verilmez dedik yine dayak yedik ama bu niye oldu anlamadık? Biz bunları seçim süreci boyunca defalarca söyledik. Seçim biter bitmez alacaklarını aldılar ve kendi yollarına devam ettiler. İşte bu söylediklerimiz hep yaşandı.
Dün Meclis Başkanlığı seçimi sırasında muhalefet kulisini gezdim orada çok büyük bir rahatsızlık vardı. Küçük partiler ne yapmaya çalışıyor? diye sorular soruluyordu. CHP ve İYİ Parti'nin neden ortak aday çıkarmadığı da anlaşılamadı. En çok küsüratlı partilere kızgınlık var. Böyle bir problem var. Eski bir CHP yönetici ile konuştum, bir önce ki MYK'da olan bir isimden bahsediyorum. Şöyle bir ifadesi oldu; 'Bizden 40 tane vekil arakla sonra da karşımıza aday çıkar olacak iş değil' diye kızgınlığını dile getirdi.
Seçim yenilgisini sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yıkmak doğru değil. Nimette hep beraberdiler külfette ölü numarası yapıyorlar. Hiçbiri ortada yok. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı paylaşılırken hepsinin yüzü gülüyordu. Takım yenilince ortadan kayboldular. 14 Mayıs akşamı iki belediye başkanı Hacivat-Karagöz gibi oturmuş "kazandık" diye tiyatro çeviriyordu. Masa tek atımlıktı, planlanmıştı. Kılıçdaroğlu yenilirse her şeyi ona yıkma planlanmış.
Küçük partiler alacağını aldı. Meral Akşener "kazanamaz" tezi ile ortada duruyor ama masaya dönerken "kazanacak" formülü buldum diyerek geldi. Öyle kaçmak yok. Bu fatura hepinize kesildi. Siz aynı takımda aynı forma ile oynadınız."
Prof. Dr. Çınar Özen'in canlı yayındaki sözleri:
"Muhalefet seçim sonuçlarının yarattığı olumsuz havayla psikolojik olarak dağılmış durumda. Artık kendi içişlerine döndüler. CHP'de kongre süreci başladı ancak bu Kılıçdaroğlu'nun liderliğini devam ettirmek için kullanılan bir araca benziyor. İYİ Parti'nin içinde de huzursuzluk ve belirsizlik var. Bunlar devam edecek. Parlamentoda Millet İttifakı diye bir şey yok. CHP'den gelen serzenişler bu değişimi anlamadıkları için yapılıyor.
Bu küçük partilerin hepsi her bir meselede tek tek pozisyon alacaklar. Meclis Başkanlığı seçimindeki 6 aday çıkarmanın neticesi de bunu bize gösteriyor. CHP'nin bu partiler üzerinde bir hakimiyet kurması birlikte hareket etmeye zorlaması mümkün değildir. Bu partiler meselelere göre aldıkları pozisyonları seçmen tabanlarına anlatmak zorundalar.
CHP'DE DEĞİŞİM RÜZGARLARI
Ekrem İmamoğlu kaçak dövüşüyor. Siyaset pek bunu kaldırmaz. Hatırlanacağı gibi Meral Akşener ile bir dönem çok yakınlaştı hatta birlikte miting falan yaptılar. Meral Akşener masadan kalktığında onu aday yapmaya çalıştı ama Ekrem İmamoğlu bundan vazgeçti. Sonra cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu.
Şimdi de çok dolaylı olarak CHP liderliğine yönelik mesajlar veriyor. Ama benim siyaset tecrübe dönük olarak söylüyorum böyle lider olunmaz. Böyle kaçak dövüşerek yandan yandan lider olunmaz. CHP'de bu iş hiç olmaz."
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