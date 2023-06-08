Seçim sonuçları muhalefetin dengesini bozdu! Kongre ve 40 vekil kavgaları ne anlama geliyor?

Seçim yenilgisini sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yıkmak doğru değil. Nimette hep beraberdiler külfette ölü numarası yapıyorlar. Hiçbiri ortada yok. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı paylaşılırken hepsinin yüzü gülüyordu. Takım yenilince ortadan kayboldular. 14 Mayıs akşamı iki belediye başkanı Hacivat-Karagöz gibi oturmuş "kazandık" diye tiyatro çeviriyordu. Masa tek atımlıktı, planlanmıştı. Kılıçdaroğlu yenilirse her şeyi ona yıkma planlanmış.

Küçük partiler alacağını aldı. Meral Akşener "kazanamaz" tezi ile ortada duruyor ama masaya dönerken "kazanacak" formülü buldum diyerek geldi. Öyle kaçmak yok. Bu fatura hepinize kesildi. Siz aynı takımda aynı forma ile oynadınız."