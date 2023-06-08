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CHP’nin kadrolu vekilleri! 7 dönemdir koltuğu bırakmayanlar var

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Giriş: 08.06.2023 09:01
Seçimlerin ardından CHP tabanından gelen değişim çağrısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sırt çevirirken milletvekili listesinde yıllardır yer alan isimler de rahatsızlığa neden oldu. 6-7 dönemdir milletvekilliği yapan isimler eleştirilerin odağında. AK Parti'de ise üç dönem kuralı istisnasız uygulanarak kadroda yaklaşık yüzde 65 oranında değişikliğe gidildi.
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