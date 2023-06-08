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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber'de

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 14:11
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Adıyaman’da A Haber muhabiri Barış Türel’in sorularını yanıtladı. Bakan Özhaseki, "Rezerv alana gitmek istemeyen evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlarımızı destekleyen şartları oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız." dedi.
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