MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Ünal Çeviköz'e Mavi Vatan eleştirisi: CHP Türkiye’nin karşısında kim varsa onun yanındadır
28 Mayıs seçimlerinin ardından A Haber ekranlarına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım seçim sürecini ve CHP'nin milli konulardaki tavrını yorumladı. CHP'yi milli politikalarda eleştiren Yıldırım "Dışarıda birlik içeride bir yarış olmalı" ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yaptı" sözlerini hatırlatırken "Libya'ya askeri tezkere geldiğinde kabul etmeyen HDP, CHP ve İYİ Parti'dir." dedi. Yıldırım ayrıca Mavi Vatan kavramını kabul etmeyen ismin de Ünal Çeviköz olduğunu söylerken "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin karşısında kim varsa onun yanındadır." dedi. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber ekranlarında seçim sürecini ve CHP'nin milli konulardaki tavrını değerlendirdi.
"SEÇİM SONUCU TARTIŞMAYA KAPALI"
Cumhur İttifakı bu seçimin siyasi olarak kazananıdır. 323 vekil ile de TBMM'de üstünlük kuruldu. Sonrasında da yüzde 52,5'luk bir oy ile tartışmalara da kapalı olan bir sonuç alındı.
ZİLLET İTTİFAKI KAZANMIŞ OLSAYDI...
Bugün Zillet İttifakı kazanmış olsaydı Cevdet Yılmaz'ın yerinde 7-8 tane yardımcı olacaktı. Kimler bakan olacaktı? HDP'ye verilen sözler ne olacaktı? Bir siyasi kaos başlayacaktı.
DIŞARIDA BİRLİK İÇERİDE YARIŞ OLMALI
Bu iktidarın sosyal refahı yükseltip enerji alanında bağımsızlığa kavuşacağına dair işaretler var. Bunların hepsi 85 milyona yarayacak. Dışarıda birlik, içeride yarışma olmalıdır. Ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda bir arada olmalıyız.
"TÜRKİYE ZAMANINDA AZERBAYCAN'A 4 HELİKOPTER VEREMEDİ"
Azerbaycan konusunda bir arada olduk mu? Olamadık. Türk milleti kaybettiği toprağı geri aldı. Zamanında Azerbaycan Türkiye'den 4 tane helilkopter istedi ve verilmedi. Bu tarihi bir hadisedir.
"ŞU AN TAMAMEN KARDEŞİNİN YANINDASIN"
Ama bugün bakın. Aliyev ne diyor? "Bir saldırı olursa F-16 filosunu indiririm" diyor. Bu filo Türkiye'nin filosu. Tamamen kardeşinin yanındasın.
CHP'Lİ ÇEVİKÖZ: MAALESEF TÜRKİYE AZERBAYCAN'A SİLAH YARDIMI YAPTI
CHP'li Ünal Çeviköz bu konuda ne dedi peki? "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yaptı" dedi. Ermeniler bebekleri kesmiş topraklarınızı almış. Savaş başlamış. Savaş devam ederken bir irade konularak Cumhur İttifakı bir irade koydu ortaya.
TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN HEDEFİ
Türkiye bir Mavi Vatan oluşturdu. Akdeniz'deki haklarımızı sahip çıkmak için kuruldu. Yunanistan, İsrail ve Mısır kendi aralarında kurdukları konsorsiyuma bizi katmadılar. Oradaki hidro karbon yataklarını bulup Avrupa'ya satmak istediler.
LİBYA TEZKERESİNE HAYIR DİYENLER: HDP, CHP VE İYİ PARTİ
Biz ne yaptık? Libya ile anlaştık. Doğu Akdeniz'i ortadan böldük ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızla Mavi Vatan haritası çıkardık. Libya'ya askeri tezkere geldiğinde kabul etmeyen HDP, CHP ve İYİ Parti'dir.
MAVİ VATAN KAVRAMINI KABUL ETMEYEN ÜNAL ÇEVİKÖZ'DÜR
Buna CHP'de karşı çıkan isim de Ünal Çeviköz'dür. Mavi Vatan kavramını kabul etmeyen de Ünal Çeviköz'dür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin karşısında kim varsa onun yanındadır.
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