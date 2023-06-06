MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’dan Ünal Çeviköz’e Mavi Vatan eleştirisi: CHP Türkiye’nin karşısında kim varsa onun yanındadır

"SEÇİM SONUCU TARTIŞMAYA KAPALI"

Cumhur İttifakı bu seçimin siyasi olarak kazananıdır. 323 vekil ile de TBMM'de üstünlük kuruldu. Sonrasında da yüzde 52,5'luk bir oy ile tartışmalara da kapalı olan bir sonuç alındı.