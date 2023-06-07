Sanayi ve Teknoloji Bakanı A Haber'de! Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevapladı. Bakan Kacır, "Togg yeni nesil sanayi politikamızın bir sembolüdür. Togg milli markamızdır. Bizim için katma değerli ürünleri yerlileştirmek önemli. Türkiye otonom teknolojide öncü ülkelerinden biri olacak." dedi. Deprem bölgesine şu ana kadar 30 milyar TL sanayi teşviği verildiğini söyleyen Kacır, bu desteklerin süreceğini söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonu kapsamında Ay'a ilk roketi 1.5 yıl içinde göndermenin planlandığını açıkladı.

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