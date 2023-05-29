29 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber’de açıkladı: Yemin töreni ve Kabine…
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimden zaferler çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, "İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı." dedi. Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına destek vereceğini söyleyen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dünya liderleri ile görüşmesi olacak. Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek." ifadelerini kullandı. Kalın, yeni Kabine için o günü işaret etti…