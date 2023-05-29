Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber’de açıkladı: Yemin töreni ve Kabine…

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimden zaferler çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, "İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı." dedi. Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına destek vereceğini söyleyen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dünya liderleri ile görüşmesi olacak. Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek." ifadelerini kullandı. Kalın, yeni Kabine için o günü işaret etti…

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