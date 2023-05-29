Kılıçdaroğlu kaybetti CHP’de kazan kaynıyor! Muhalefet yeni dönemde nasıl şekillenecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini zaferle tamamlandı. Kameralar karşısına geçen ve seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu başarılı olduğunu söyledi ve gitti. CHP’nin önünde istifa sesleri yükselirken muhalefet bloğu karıştı. Peki bundan sonra muhalefette neler olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci yazar Mustafa Ertekin ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
Türkiye 14 Mayıs'ta 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için dün sandık başına gitti. Katılım oranı yine yüzde 85'lere çıkan seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de bitti ve oy sayımı başladı. Türkiye heyecanla sonuçları bekledi. Tek pusulanın olduğu seçimde veriler hızlı şekilde açıklandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferi elde etti.
Başkan Erdoğan'ın zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar sokaklarda ve caddelerde kutlamalara sabaha kadar devam etti. Öte yandan CHP'de ve muhalefet bloğunda işler karıştı. Kameralar karşısına geçen seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu kendini başarılı ilan etti. CHP önüne gelen seçmenler istifa sloganı atınca darp edildi. Bloğun içinde yer alan diğer partilerden de çatlak sesler geldi.
Meral Akşener kendini eleştirmek yerine zaferi kazanan Başkan Erdoğan'ın tebrik edip sonra eleştirdi. Meral Akşener'in de parti içinden istifası istedi. Küçük ortaklar ise aldıkları vekillerin karıyla mağlubiyetle biten gecenin kazananı olarak sessizliğe bütündüler. Peki bundan sonra ne olacak? Muhalefette değişim olacak mı? Milliyetçi söylemler sürer mi? Türkiye'yi yeni dönemde neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci yazar Mustafa Ertekin ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
Metin Özkan'ın öne çıkan sözleri:
"Masada yer alan partiler ve iş birlikçi örgütleri kaybettiğini söylememiz gerekiyor. Merkez sağda 1. olma hedef ile yola çıkan İYİ Parti bir alternatif olmayı CHP'yi bile geçemiyor. İYİ Parti seçmen tabanını kontrol edemiyor; bir önceki seçimde Meclis'in 3. büyük partisi olurken şu an 5. duruma düştü. Gelecek, Deva, Demokrat ve Saadet'in bir karşılığını olmadığını gördük. HDP ise büyük bir kayıp yaşıyor.
Masanın adını artık ne koyarsanız koyun artık bir masal oldu. Ancak bunu sonu kötü bitti. Bu masa ile ilgili en güzel ifadeyi bizzat Meral Akşener, 'kumar masası' olarak söyledi. Kumar masalarında küçük oynayıp büyük kazanmak istenir, Türkiye'de 2023 seçimlerinde buna sürüklendi. İşte buna millet buna durdu dedi ve matematiğin değil sosyolojinin kazanması gerektiğini gösterdi.
Ankara güdümlü politikalar kazandı, Batı güdümlü politikalar kaybetti. Zihin yönetimi yapmaya çalışan odaklar değil millet iradesi kazandı. Oyun kurucu rolündeki Türkiye kazandı. Türkiye siyasetine dizayn vermeye çalışan Batı kaybetti. Türkiye'de matematiğin değil sosyolojinin kazanacağı gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Millet İttifakı'nın bu seçim sonuçlarını kabullenmesi çok zor çünkü büyük yenildiler. Hepsi bir araya geldi ve Erdoğan'ın merkez sağın en önemli lideri olduğunu ispat ettiler."
Mustafa Ertekin'in öne çıkan değerlendirmeleri:
"Millet İttifakı ve bileşenlerinin savrulmasından öte aslında Türkiye'nin gideceği yön açısından çok önemli bir seçim yaptık. 14 Mayıs'ta milletin Cumhur İttifakı'na yasama gücünü vermiş olması bir tedirginlik yarattı onlarda. Daha önce çiçek böcek yapanlar masaları yumrukladı. Demirtaş'ı bırakmak isteyenler bir anda milliyetçi oldu.
Bu değişim temel amacı politikalarının çöktüğünü paradigmalarının savrulduğunu gördükçe bir çizgiye geldiler ama yapay projenin millet nezdinde değer görmediğini 28 Mayıs'ta şahit olduk."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'un Fethi 570. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı, farklı, kısa, uzun, resimli sözler...
- AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
- Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
- Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
- İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız?
- Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?
- Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte? Yerel seçimler 2024 yılında mı yapılacak?
- Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?
- Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
- YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener hayatı ve kariyeri...