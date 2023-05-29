Kılıçdaroğlu kaybetti CHP’de kazan kaynıyor! Muhalefet yeni dönemde nasıl şekillenecek?

Masanın adını artık ne koyarsanız koyun artık bir masal oldu. Ancak bunu sonu kötü bitti. Bu masa ile ilgili en güzel ifadeyi bizzat Meral Akşener, 'kumar masası' olarak söyledi. Kumar masalarında küçük oynayıp büyük kazanmak istenir, Türkiye'de 2023 seçimlerinde buna sürüklendi. İşte buna millet buna durdu dedi ve matematiğin değil sosyolojinin kazanması gerektiğini gösterdi.