Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? A Haber'de çarpıcı sözler: İşin doğası gereği...
Son dakika haberi... Millet kararını verdi Türkiye kazandı. Başkan Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda farkla kazandı. CHP Genel Merkezi'nde ise sessizlik hakim. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Övür çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye bir kez daha sandık başına gitti. Millet kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turununu da Başkan Erdoğan farkla kazandı.
CHP Genel Merkezi'nde ise sessizlik hakim. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa eder mi?
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Övür çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ONUR DUYUYORUM"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Türkiye açısından Türkiye'nin demokrasi yürüyüşü açısından 14 Mayıs 1950'de başlayan ama sık sık darbelerle kesilen müdahalelerle kesilen demokrasi yolculuğumuzun ben taçlandırıldığını düşünüyorum. Muhteşem bir şey bu görüntülere bu halkın sevincine saygı duymamak bu halkın tercihlerine bu halkın yol göstericiliğine saygı duymamak mümkün değil.
O açıdan Başkan Erdoğan ne kadar içten ve coşkulu konuşuyorsa o kadar da hak ediyor. 21 yıldır hiç seçim kaybetmeden rekor diyebileceğimiz halkın oyuyla bu süreci yönetmekten daha kıymetli bir şey olamaz. O açıdan hakikatten bu ülkenin vatandaşı bu halkın bir parçası olmaktan hakikatten onur duyuyorum.
KİRLETMEK İÇİN ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTILAR
Öyle bir kuşatmayla karşı karşıya kaldık ki siyaset alanının kirletilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İçerideki muhalefet. Türkiye açısından da üzüntü verici bir şey muhalefetin alternatif olması gereken demokrasinin önemli şartlarından birisidir ama dönüp bakınca insan üzülmeden edemiyor. Doğru eksende bir siyaset üretmek doğru bir zeminde rekabet etmek Türkiye halkının Türk milletinin hakettiği bir şeydir.
Ama bunu ne yazık ki bütün siyasi mühendislikleri üzerinden yaptıkları için onlar da derin bir travma yaşıyorlar. Önemli bir rakam yüzde 48 ya da 47 civarında oy alacaksınız ama o seçmene de derin bir hayal kırıklığı yaşatacaksınız. Bu da hakikatten üzerinde düşünülmesi gereken özellikle o seçmenin düşünmesi gereken bir şeydir.
Burada karşındaki rakip partiyi düşmanlaştıracağına beni bu noktaya hangi siyasi aktörler niye getiriyor onu sorgulamanız gerekiyor. Ben umut ediyorum ki bu saatten sonra o seçmen geçmişte yaptıkları gibi o düşmanlıklar üzerinden kutuplaşma ya da bloklaşma üzerinden değil kendi siyasi aktörlerinin niye bunu beceremedikleri üzerinden meseleye bakarlar.
İSTİFA EDER Mİ?
Aslında hepimizin beklentisi bu. Başkan Erdoğan da bunu zaman zaman söylüyor hesap sorulması gerektiğini. Kemal Bey şimdi ne açıklama yapar? Ben sabahtan bu tarafa öğleden sonra konuştuğum CHP'li siyasi aktörlerle konuştuğumda hakikatten acı bir şey gördüm. Klasik yakınma üzerinden yine şikayet üzerinden ötekine suçu yüklemek üzerinden bir yaklaşım sergilediklerini hem sözcünün açıklaması televizyonlarda onlara akıl veren büyük uzmanlar siyasi analiz yapanlar onların yaklaşımlarına bakınca üzülüyorum işin doğrusu.
Onlar da suçu ya da kabahati akıllarından geçeni belki tam söylemiyor halkta buluyorlar. Bu halk yine bildiğimiz o klasik tek tipçi bir akıl bu halk adam olmaz bunlar seçimini doğru yapmadı mantığı üzerinden yaklaşıyorlar. Bu etkili olur mu? Bu kadar son 13 yılda bütün seçimleri kaybeden bir siyasi aktör olarak Kemal Bey'in gerçekten bu akşam çıkıp sahici samimi bir şekilde bir özeleştiri yapması gerekir.
Hakikatten işin doğası gereği de istifa etmesi gerekir. Ama eder mi? Etmez diye düşünüyorum. Bu yürüyüşüne bakınca bu seçim sürecindeki tavrına bakınca işi ırkçılığa kadar götüren Suriyeliler üzerinden toplumu kışkırtan ırkçı bir dil kullanacak kadar CHP gibi partiyi oraya sürükleyen böylesine demokratik bir tavır beklenir mi? Olması gerekir ama olmayacağını düşünüyorum. Buna da üzülüyorum işin doğrusu. CHP'lilerin dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini niye siyaset mühendisliklerine bu kadar önem verip de siyaset üretmediklerini oraya yönelmeleri gerektiğini böyle bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini o seçmen açısından da doğrudur.
Muharrem İnce'ye bile bu seçim sürecinde tarihin en kirli operasyonunu çeken bir akılla da karşı karşıyayız.
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