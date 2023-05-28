Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? A Haber’de çarpıcı sözler: İşin doğası gereği...

Hakikatten işin doğası gereği de istifa etmesi gerekir. Ama eder mi? Etmez diye düşünüyorum. Bu yürüyüşüne bakınca bu seçim sürecindeki tavrına bakınca işi ırkçılığa kadar götüren Suriyeliler üzerinden toplumu kışkırtan ırkçı bir dil kullanacak kadar CHP gibi partiyi oraya sürükleyen böylesine demokratik bir tavır beklenir mi? Olması gerekir ama olmayacağını düşünüyorum. Buna da üzülüyorum işin doğrusu. CHP'lilerin dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini niye siyaset mühendisliklerine bu kadar önem verip de siyaset üretmediklerini oraya yönelmeleri gerektiğini böyle bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini o seçmen açısından da doğrudur.