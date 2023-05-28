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Okan Müderrisoğlu canlı yayında aktardı: CHP motivasyon için pankart asıyor, Anka dışında veri göstermiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Okan Müderrisoğlu canlı yayında aktardı: CHP motivasyon için pankart asıyor, Anka dışında veri göstermiyor

Türkiye bugün sandığa gitti ve kararını verdi. YSK’nın yayın yasağının kaldırmasının ardından veriler gelmeye başladı. Başkan Erdoğan yarışı önde götürüyor. A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu, “CHP Genel Merkez binasına sandıkların açılmaya başlandığı sırada, ‘Ben Kemal Geliyorum’ diye bir pankart asılmıştı. Sonrasında İzmir Marşı çalmaya dönük bir süreç yaşandı. Motivasyon için bunu yapmışlar. KRT ve Anka dışında herhangi bir verinin paylaşılması istenmiyor” dedi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde bir ilk olan ikinci tur oylaması saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK seçim yasaklarını saat 18.15 itibarıyla kaldırıldı.

İlk verilerin gelmesiyle birlikte yarışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde götürüyor. Sandıkların tamamen açılmasıyla beraber 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan isim de belli olacak. Sandık sonuçlarını A Haber'de değerlendiren Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu CHP Genel Merkezi'ndeki havayı anlattı.

Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında aktardıkları şöyle:

"CHP Genel Merkez binasına sandıkların açılmaya başlandığı sırada, 'Ben Kemal Geliyorum' diye bir pankart asılmıştı. Sonrasında İzmir Marşı çalmaya dönük bir süreç yaşandı. Motivasyon için bunu yapmışlar. KRT ve Anka dışında herhangi bir verinin paylaşılması istenmiyor ama AA verilerini de takip ediyorlar. Ama CHP Genel Merkezi'nin içi ve çevresinde motivasyon için çalışmalar yapılıyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde yüzde 52,5 simülasyon var. Gerek yurt dışı oyla gerek büyükşehir oyları ile birlikte artı eksi 1 puan sapmanın da ihtimal dahilinde. CHP genel merkezindeki hava böyle."

CHP Genel Merkezi’nde neler oluyor? CHP GENEL MERKEZİ'NDE NELER OLUYOR?
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