Okan Müderrisoğlu canlı yayında aktardı: CHP motivasyon için pankart asıyor, Anka dışında veri göstermiyor

Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında aktardıkları şöyle:

"CHP Genel Merkez binasına sandıkların açılmaya başlandığı sırada, 'Ben Kemal Geliyorum' diye bir pankart asılmıştı. Sonrasında İzmir Marşı çalmaya dönük bir süreç yaşandı. Motivasyon için bunu yapmışlar. KRT ve Anka dışında herhangi bir verinin paylaşılması istenmiyor ama AA verilerini de takip ediyorlar. Ama CHP Genel Merkezi'nin içi ve çevresinde motivasyon için çalışmalar yapılıyor.