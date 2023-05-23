AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber’de

Hayati Yazıcı'nın öne çıkan sözleri:

(HDP ve Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteği) Türkiye siyaseti açısında ve Türkiye'nin 40 yıldan beri karşı karşıya kaldığı terörle mücadelesi bağlamında yapılanları binlerce şehidimizi düşündüğümüzde kabul edilebilir ve izah edilebilir değildir. Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın seçimler aracılığıyla Meclis'te temsil ediliyor olmaları başka bir durumdur. PKK'nın uzantısı olduğuna dair eleştirilen alan partinin eleştirilere müspet bir cevap verdiği hiç görmedik. Bir devlet içerinde egemenliğin temsil edildiği Meclis'te bulunan kişiler hangi şartta olursa olsun terörü bir araç olarak kullanan terör yapılaşma ve inşa etmek için araç haline getiren ve bunu bir vasıta olarak kullanan kesimlerle arasına mesafe koyması gerekir. HDP ya da bundan önceki isimleriyle anılan partinin terör örgütlerini kınayan bir beyanına rastlamadık. Türkiye'de bir Cumhur İttifakı var ve diğer tarafta 7'li 11'li artık kaç oldukları belli olmayan bir ittifak var. Türkiye'de vatanın birliği ve bütünlüğü konusunda Türkiye'ye karşı olanlar ile bir kesimin birlikte yürüyor olmaları ve bu söylemleri görünecek şekilde getirmiş olmaları gerçekten üzüntü verici.