Bakan Bilgin sinyali verdi | TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM! Asgari ücret kaç para olacak?

Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını dile getiren Bilgin, "Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı." diye konuştu.

Belediyelerde çalışan bir personel grubunun sorunlarının da önlerinde bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır." dedi.