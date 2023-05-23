23 Mayıs 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de
Seçimlerin 2. turuna 5 gün kaldı. Tüm dünyanın gözü yapılacak Türkiye’ye çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan’ın desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Hayati Yazıcı depremzedelere hakaretin insanlık dışı bir tutum olduğunu söyledi. Yazıcı, “Milliyetçi söylem takınma emarelerini görüyoruz. Bu tür siyasetçilere bu tür siyasi davranışlara günaydın hayrola. Bu şimdi söylenecek bir şey mi? Taktiksel bir tavır sergiliyorlar. Milletimiz bunu görüyor.” dedi..