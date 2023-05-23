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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de

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Giriş: 23.05.2023 11:56
Seçimlerin 2. turuna 5 gün kaldı. Tüm dünyanın gözü yapılacak Türkiye’ye çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan’ın desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Hayati Yazıcı depremzedelere hakaretin insanlık dışı bir tutum olduğunu söyledi. Yazıcı, “Milliyetçi söylem takınma emarelerini görüyoruz. Bu tür siyasetçilere bu tür siyasi davranışlara günaydın hayrola. Bu şimdi söylenecek bir şey mi? Taktiksel bir tavır sergiliyorlar. Milletimiz bunu görüyor.” dedi..
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