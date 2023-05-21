Uzaya yolculuk ne zaman? Türkiye'nin uzay yolcuları A Haber'de

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olmaya hazırlanan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ABD'deki eğitimleri sürüyor. Türk uzay tarihinde bir ilki başaracak olan Gezeravcı ve Atasever A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

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