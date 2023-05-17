Fransız paçavra Charlie Hebdo’ya sert tepki! İslam düşmanları bu kez Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

"EN GÜZEL CEVABI 28 MAYIS'TA, YİNE SANDIKTA VERECEKTİR."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi. Nebati, "İfade özgürlüğü kisvesi altında ahlak dışı paylaşımlara konu olan Charlie Hebdo, şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın şahsını hedef alan ve Türk Milletinin iradesini yok sayacak bir rezilliğe daha imza atmıştır. Terbiye dışı bir üslup ile ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu nefret merkezini şiddetle kınıyorum. Feraset sahibi olan Milletimiz, provokatif söylemlere en güzel cevabı 28 Mayıs'ta, yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

CHARLIE HEBDO'NUN İLK REZİLLİĞİ DEĞİL

Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun ilk rezilliği bu değil. Sözde mizah dergisi daha önce de Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmış, İslam dünyasında büyük tepkilere sebep olmuştu.

Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da defalarca kez hedef alan dergi, son olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili de çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.

İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.

Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı.

Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.