Fransız paçavra Charlie Hebdo'ya sert tepki! İslam düşmanları bu kez Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
İslam düşmanlığı ve provokatif karikatürleri ile tanınan Fransız Charlie Hebdo dergisi, bu kez de skandal bir kapakla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'ı rezil bir şekilde karikatürize eden Charlie Hebdo, "Bizi ancak kaderimiz ondan kurtarır" başlığını attı. Skandal karikatüre üst üste tepki yağdı.
İmza attığı rezil karikatürleriyle meşhur İslam düşmanı Fransız Charlie Hebdo yine bir skandala imza attı.
CHARLIE HEBDO BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve skandal bir şekilde resmeden Charli Hebdo, Başkan Erdoğan'ı bir küvet içinde çizdi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulundu.
Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.
SKANDALA TEPKİ YAĞDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun son sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk milletinin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın rezil karikatüre tepki gösterdi.
"PAÇVRA ÇILDIRDIĞINA GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ"
Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da skandala sert tepki gösterdi.
"KUDURMUŞ ZİHNİYET"
Şentop; "Bu derginin islam dünyası, islam dini düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu herkes biliyor. Bu bakımdan çok ciddiye almaya gerek yok. Biz bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığı ile başbaşa bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.
"NEFRET SUÇLARI BÜLTENİ"
AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi;
"Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terkediyoruz."
Bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
Altun şunları yazdı;
"Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş. Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz."
"EN GÜZEL CEVABI 28 MAYIS'TA, YİNE SANDIKTA VERECEKTİR."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi. Nebati, "İfade özgürlüğü kisvesi altında ahlak dışı paylaşımlara konu olan Charlie Hebdo, şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın şahsını hedef alan ve Türk Milletinin iradesini yok sayacak bir rezilliğe daha imza atmıştır. Terbiye dışı bir üslup ile ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu nefret merkezini şiddetle kınıyorum. Feraset sahibi olan Milletimiz, provokatif söylemlere en güzel cevabı 28 Mayıs'ta, yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.
CHARLIE HEBDO'NUN İLK REZİLLİĞİ DEĞİL
Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun ilk rezilliği bu değil. Sözde mizah dergisi daha önce de Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmış, İslam dünyasında büyük tepkilere sebep olmuştu.
Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da defalarca kez hedef alan dergi, son olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili de çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.
İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.
Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı.
Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.
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