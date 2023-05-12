"Feryat Diyarbakır Anneleri" belgeseli yayınlandı! Acılı annelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Allah ondan razı olsun"
Terör örgütü PKK ve siyasi maşası HDP’ye karşı isyan bayrağı açarak dünyada ses getiren Diyarbakır Anneleri’nin özlemleri, umutları, bekleyişleri ilk günkü gibi İşte o yanık yürekleri konu eden "Feryat Diyarbakır Anneleri" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yapıldı. Salonda ilham kaynağı Diyarbakır Anneleri de vardı. Acılı annelerden Başkan Erdoğan'a "Allah ondan razı olsun" ifadeleriyle destek ve teşekkür mesajı geldi. İşte A Haber’in özel haberi…
Özlemleri, umutları, bekleyişleri ilk günkü gibi. Diyarbakır Anneleri, HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı direnişin simgeleri oldular.
TARİHE IŞIK TUTACAK BELGESEL YAPIM
Bu kapsamda tarihe geçen bu direniş "Feryat Diyarbakır Anneleri" belgeseli ile taçlandırıldı.
Belgeselin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda annelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
HDPKK GERÇEĞİ ANLATILDI!
Gösterimde, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için evlat nöbeti tutan anneler ile annelerine kavuşan çocukların yaşadıkları, terör örgütünün gerçek yüzü ve örgütün siyasi destekçilerinin işbirliği anlatıldı.
Belgesel, terörden arındırılan Fis Ovası'nı çevreleyen dağlarda, Lice kırsalında ve Diyarbakır'da çekildi.
"DEVLETİMİZİN ÇABALARI İLE EVLATLARIMZA KAVUŞTUK"
Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetine katılan ve 2021 yılında oğluna kavuşan ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı da olan Ayşegül Biçer, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Devletimizin gösterdiği çalışmalarla binlerce evladımız gelip anne babasının kucağına teslim oldu. HDP il binasının önüne oturduğumda beşik sallayan anne neden dağları yıkmasın umuduyla gitmiştim çünkü bir annenin yüreğini yakmayacaksın yaktın mı o anne dünyayı yakar" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"
Bir diğer acılı anne ise "Önce devletimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İçişleri Bakanlığından Allah razı olsun arkamızda. Bizim yavrularımızı götürdüler mağaralara. Bizim yavrularımız inşAllah bir gün tutup o vicdansızlardan kurtaracak" mesajını verdi.
"BİZ EVLATLARIMIZI PKK'YA HDP'YE BÜYÜTMEDİK"
Bir başka Diyarbakır Annesi de, "Biz evlatlarımızı PKK'ya HDP'ye büyütmedik. Biz ne fakirlikle o çocukları dünyaya getirdik. Ben hem o belgeseli izledim hem de ağladım. Gelsin devletimize teslim olsun devletimiz güçlü bir devlettir bak sayın cumhurbaşkanımız sizi affetmiştir." şeklinde konuştu.
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