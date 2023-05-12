"Feryat Diyarbakır Anneleri" belgeseli yayınlandı! Acılı annelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Allah ondan razı olsun"

"BİZ EVLATLARIMIZI PKK'YA HDP'YE BÜYÜTMEDİK"

Bir başka Diyarbakır Annesi de, "Biz evlatlarımızı PKK'ya HDP'ye büyütmedik. Biz ne fakirlikle o çocukları dünyaya getirdik. Ben hem o belgeseli izledim hem de ağladım. Gelsin devletimize teslim olsun devletimiz güçlü bir devlettir bak sayın cumhurbaşkanımız sizi affetmiştir." şeklinde konuştu.



