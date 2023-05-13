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A Haber muhabiri Hakan Süer ve oğluna bıçaklı saldırı! Yaralanarak hastaneye kaldırıldı... Hakan Süer A Haber ekranlarında o anları anlattı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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A Haber muhabiri Hakan Süer ve oğluna bıçaklı saldırı! Yaralanarak hastaneye kaldırıldı... Hakan Süer A Haber ekranlarında o anları anlattı

A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer ve oğlu Umut Süer Kocaeli'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda Umut Süer karın boşluğundan bıçaklanırken Hakan Süer A Haber ekranlarında yaşanan olayın detaylarını anlattı. Süer "A Haber olarak FETÖ'nün ve terör örgütlerinin hedefindeyiz. Korkumuz yok ama oğluma zarar gelmesi beni biraz hırpaladı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda oğlu Umut Süer karın boşluğundan bıçaklandı.

BİR KİŞİ KÜFÜR ETTİ OĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, bugün sabah saatlerinde İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Haber Kocaeli Bölge Müdürü, Kocaeli Gündem İnternet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve TV 41'in Haber Müdürü Hakan Süer ile oğlu saldırıya uğradı. Oğlu Umut ile birlikte aracını park eden ve TV 41 binasına doğru yürüyen Hakan Süer'e ismi öğrenilemeyen bir kişi küfür etti.

BOŞLUĞUNDAN BIÇAKLANDI

Hakan Süer küfrü duymazken, Umut Süer ise şahsın neden küfür ettiğini sordu. Çıkan tartışmada 3 kişi Hakan Süer ve oğluna saldırdı. Yaşanan olayda Umut Süer karın boşluğundan yaralandı, olayı gerçekleştiren 3 şahıs ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yapılan müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Umut Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

FETÖ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDEYİZ

Hakan Süer A Haber ekranlarına yaptığı açıklamalarda olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber olarak FETÖ'nün ve terör örgütlerinin hedefindeyiz. Korkumuz yok ama oğluma zarar gelmesi beni biraz hırpaladı. Oğlum biraz fazla kan kaybı yaşadı. İç kanaması var. Hayati tehlikesi yok. O anda ben de yaralandım. Ama oğlum yaralıyken benim hiçbir önemim yok.

İKİSİ YAKALANDI

Saldırganlardan ikisi yakalandı. Bıçaklayan kişi kayıplarda. Uyuşturucudan davaları olan kişiler. Milli duruşumuzdan dolayı hedef gösterilebiliyoruz.

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