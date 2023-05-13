A Haber muhabiri Hakan Süer ve oğluna bıçaklı saldırı! Yaralanarak hastaneye kaldırıldı... Hakan Süer A Haber ekranlarında o anları anlattı

FETÖ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDEYİZ

Hakan Süer A Haber ekranlarına yaptığı açıklamalarda olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber olarak FETÖ'nün ve terör örgütlerinin hedefindeyiz. Korkumuz yok ama oğluma zarar gelmesi beni biraz hırpaladı. Oğlum biraz fazla kan kaybı yaşadı. İç kanaması var. Hayati tehlikesi yok. O anda ben de yaralandım. Ama oğlum yaralıyken benim hiçbir önemim yok.