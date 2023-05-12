Usame Zukorlic: Boşnaklar Başkan Erdoğan’ın kazanmasını istiyor

"ERDOĞAN'A DESTEK İSTİKRAR VE PROJELERİN DEVAMI İÇİN ÖNEMLİ"

Zukorlic ,"Sadece Müslümanlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar değil, diğer tüm halklar da bunu büyük bir dikkatle takip ediyor. Seçim sonuçlarının Sırbistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek üzerinde de büyük etkileri olacağına inanıyor ve öyle bakıyorlar. Benim burada size Adalet ve Barış Partisi Genel Başkanı olarak, Türk halkını kardeş ve yardımcı gören Sırbistan halklarının Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini arzu ettiğini söyleyebilirim. Zira kendisinin Türkiye'de ve bölgede uyguladığı, takip ettiği politikaların Ortadoğu ve Balkanlar'ın istikrarı açısından da önemli olduğuna inanıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin bu dönemde özellikle de istikrar için, başlattığı projelerin devamı için önemli olduğuna inanıyorlar. Sadece Türkiye'de değil, sınırların ötesinde, genel olarak dünyanın bu bölgesinde pozitif olacağına inanıyorlar." dedi.

"SIRBİSTAN DA TÜRK HALKINI KARDEŞ VE YARDIMCI GÖRÜYOR"

Usame Zukorlic, "Genel olarak Türkiye'de yaşayan Boşnak kökenlilere gelince, inanıyorum ki, onlar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tüm olumlu şeyleri takdir edecek ve değerlendireceklerdir. Özellikle İstanbul'da yaşayan Boşnaklar olmak üzere tüm Türk halkının bu anın önemini kavradığına ve bu politikaya şans vermeleri gerektiğine inanıyorum. Ne ben, ne de partimiz şimdiye kadar böyle bir tavır almasak da benim buraya geliş sebebim, ilk kez açıkça buna destek vermek içindir." mesajını verdi.