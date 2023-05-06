Başkan Erdoğan’dan küçük esnafa müjde | Çalışma nasıl olacak? Faruk Erdem yorumladı

Burada maaş bağlama sistemlerinin de değişmesi lazım. Burada bir kademe var bu nedenle adım adım oluşan bir farklılık var. Emekli maaşları ile ilgili olarak 7 bin 500 TL ile 10 bin, 10 bin ila 15 bin ve 15 bin üzeri alanlar için seyyanen bir artış olacak. Temmuz zammından bahsetmiyoruz burada zaten temmuzda enflasyon artışı ve refah payı olacak. Taban maaşın 7 bin 500 TL'ye çıkması sonrası bu rakam üzerinde alanlara 3'lü bir artış olacak."

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