Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa müjde | Çalışma nasıl olacak? Faruk Erdem yorumladı
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SGK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne indirileceğini söyledi. Erdoğan “Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." dedi. Son dakika gelişmesinin ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın prim günü sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması tüm esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyorum.” mesajını attı. Peki bu çalışma nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Peki bu çalışma ne olacak? TESK çalışma için ne dedi? Ülke esnafında büyük sevince yol açan müjdenin detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında anlattıkları:
EYT'li Bağ-Kurluları yakından ilgilendiren bir müjde oldu. 2008 yılında bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu altında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğerleri birleşti. Burada bir norm birliği sağlanamamıştı. Hala onların maaş bağlama sistemleri, primleri faklıydı. Bunun esnafla ilgili olması çok önemli.
Esnaf kendisi bir iş yeri açıyor ve vergi mükellefi olup istihdam açıyor. Esnaf emekli olmak için 9 bin gün prim ödemesi gerekiyor ama yanında çalıştırdığı kişi 5 bin küsür günlerle emekli olabiliyor. Burada bir sıkıntı vardı. Bunun düzeltilmesi gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun düzeltilmesi için çalışma yapıldığına atıfta bulundu ve müjdeyi verdi.
2008'den sonra SSK dediğimiz 4A'ya geçen herkes 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Yani 20 yıl çalışarak emekli olabilecek. Son 5 yılı artık beklemeye gerek yok. Burada kadın ve erkek eşitliği var. Bağ-Kur'a baktığınız zaman 9 bin gün gerekiyor. Kadınlar için ise 7 bin 200 gün gerekiyor. Bu çalışma geriye doğru işleyecek ve EYT'yi kapsayacak bu mümkün.
9 bin günden 7 bin 200 güne inmesi demek bin 800 gün iniyor demek ama söyleyince küçük geliyor ama 5 yıla tekabül ediyor. Dolayısıyla bu 5 yıl erken emeklilik demek. Esnaf için 5 yıl erken emeklilik demek. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta olmuş Bağ-Kurluların artık 9 bin günü beklemelerine gerek kalmadı. 5 yıl daha az prim ödeyerek hemen emekli olabilecekler. Bunun detaylarında Bağ-Kur'da kısmı emeklilik 5 bin 400 gün ama SSK'da 2000 bin sonrası 4 bin 500 gün belki orada kısmı emeklilikte 4 bin 500 güne inme durumu olabilir. Eğer farklı kurumlarda çalışmışsanız son 3,5 yıl meselesi var. Burada bu kural ortadan kalkmış oldu.
Otomatik olarak 3,5 yıl SSK'da çalışma kuralı ortadan kalktı. Çünkü primler eşitlendi dolayısıyla bu süreyi doldurmaya gerek kalmadı. Herkes 7 bin 200 günü doldurduğu zaman emekliliğine kavuşacak. 5 yıl erken emeklilik küçük esnafı çok sevindirecek. Bağ-Kur ve SSK'lılar prim gün sayısı 7 bin 200 güne eşitlendi. Bağ-Kurluların 9 bin gün yani 25 yıl çalışma süresi 20 yıla indi. 5 yıl erken emeklilik esnaf için gelmiş oldu.
Burada kısmı emeklilikte 5 bin 400 yerine 4 bin 500 geçerli olacak son 3,5 yıl kuralına artık ihtiyaç olmayacak. Hem esnaf hem de SSK'lılar 7 bin 200 günle emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta olanlar prim gün sayısını doldurdularsa emekli olacaklar. 2000 ila 2008 arasında yaş şartı erkeklerde 60 kadınlarda 58'di. 2008 sonrası erkelerde 61 kadınlarda yine 58 yaş şartı var.
Burada esnaf 5 yıl yani bin 800 gün daha az prim ödeyecek. Hem bunu maddi olarak düşünebilirsiniz hem de süre olarak düşünebilirsiniz. Küçük esnaf için 5 yıl fazladan prim ödemesi bir külfetti bu ortadan kalktı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde kadınların emekliliği ile ilgili yeni bir reform geliyor. Ev kadınlarının, annelerin ve çocuk sayısına göre yıpranma kazanmaları söz konusu olacak. Dolayısıyla burada bir reform bekliyorum. Kadınlara yönelik pozitif adımlar bekliyorum. Kadınlara çocuk sayısına göre bir yıpranma süresi olacak.
Burada maaş bağlama sistemlerinin de değişmesi lazım. Burada bir kademe var bu nedenle adım adım oluşan bir farklılık var. Emekli maaşları ile ilgili olarak 7 bin 500 TL ile 10 bin, 10 bin ila 15 bin ve 15 bin üzeri alanlar için seyyanen bir artış olacak. Temmuz zammından bahsetmiyoruz burada zaten temmuzda enflasyon artışı ve refah payı olacak. Taban maaşın 7 bin 500 TL'ye çıkması sonrası bu rakam üzerinde alanlara 3'lü bir artış olacak."
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