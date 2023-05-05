Yeni seçim sistemiyle neler değişti, hangi il kaç vekil çıkaracak?

Üstelik yeni seçim sistemi hiç o kadar kolay değil. Bu sistemi masa üzerinde bir pasta gibi düşünelim. Herkes bu pastanın tadına bakabilecek ama pastayı kim daha fazla para ödediyse en büyük dilimi de o alacak ve o yiyecek. X seçim bölgesi düşünelim ve burada 4 tane parti seçime katılıyor. Oy oranlarını da bir tahmin üzerinden yürütelim. Burası toplamda 10 vekil çıkaracak varsayımı üzerinden yola devam edersek 4 parti üzerinden bölünme işlemi olacak. Peki ama nasıl?