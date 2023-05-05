Azınlıklar AK Parti ile kazanımlar elde etti! Başkan Erdoğan’ın azınlık sevgisi Kasımpaşa’da başladı

AK Parti bu anlayışla son 21 yılda azınlıklar için kendisinden önceki yaklaşık 70 yılda atılmayan adımları attı ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile Türkiye'nin dış dünyadaki olumsuz algısını yıktı. Sadece geçmişte yapılan haksızlıkların telafisi için değil azınlıkların hayatlarını inançlarını daha rahat sürdürebilmesi için sayısız reforma imza atıldı bu Türkiye demokrasisi için oldukça önemli bir adımdı. 2011 yılında yapılan yasal düzenleme ile azınlık vakıflarının 1936'dan sonra edindikleri ve 1974'ten sonra Hazine'ye devredilen gayrimenkullerinin iadeleri sağlandı böylece mülkiyet hakları teminat altına alındı.