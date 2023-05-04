Siyaset ve söylemlere Z kuşağı etkisi! Z kuşağı sosyal medyada nasıl yanıltıldı?

2000 ve sonrası dünyaya gelen çocuklar bugün Z kuşağı olarak kategorize ediliyor. Bu kategorizasyona bilim çevrelerinden birtakım itirazlar gelse de terim olarak Z kuşağı kavramı, neredeyse toplumun tüm paydaşları tarafından kullanılıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi siyaset ve söylemlere de Z kuşağı etkisi girdi. İşte teknoloji ile birlikte doğan Z kuşağının hikayesi…

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