Gümrük ve Ticaret Bakanı A Haber’de! Muhalefetin vaatleri ne kadar gerçekçi?

Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

TOGG'LAR DAĞITIMI

Togg Türkiye'nin Devrim'den sonraki otomobil hatalini gerçekleştirdiği için biz de burada makam aracı olarak Togg'u kullanıyoruz. Her gittiğimiz yerde vatandaşımızın büyük bir teveccühü oluyor. İnsanımız bunu sahiplenmiş dolayısıyla Togg'un üretim kapasitesi arttıkça toplum tarafından çok daha fazla ulaşılabilir olacak. Bu nedenle herhangi bir Pazar sorunu gözükmüyor. Ne kadar üretirse toplum bunu talep ediyor. Bu büyük bir sevinç ve gurur. Gerçekten güzel bir araç dizayn edilmiş. Hem kalitesi hem hızı hem yol tutuşu güzel bir oluşturulmuş bu da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Civar illerdeki vatandaşlar görmek istiyor. Biz de oralara olabildiğince götürüyoruz.