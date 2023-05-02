Gümrük ve Ticaret Bakanı A Haber'de! Muhalefetin vaatleri ne kadar gerçekçi?
Son dakika haberleri... Gümrük ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "Kandil neyin karşılığında Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek? HDP, İYİ Parti ve CHP’nin olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.
Samsun'da seçim çalışmalarını yürüten Gümrük ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Muş, "Kandil neyin karşılığında Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek? HDP, İYİ Parti ve CHP'nin olmazsa olmazıdır." derken Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi için ise "Bırakın 300 milyar doları İstanbul'a 300 otobüs alamıyorlar." şeklinde konuştu.
Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:
TOGG'LAR DAĞITIMI
Togg Türkiye'nin Devrim'den sonraki otomobil hatalini gerçekleştirdiği için biz de burada makam aracı olarak Togg'u kullanıyoruz. Her gittiğimiz yerde vatandaşımızın büyük bir teveccühü oluyor. İnsanımız bunu sahiplenmiş dolayısıyla Togg'un üretim kapasitesi arttıkça toplum tarafından çok daha fazla ulaşılabilir olacak. Bu nedenle herhangi bir Pazar sorunu gözükmüyor. Ne kadar üretirse toplum bunu talep ediyor. Bu büyük bir sevinç ve gurur. Gerçekten güzel bir araç dizayn edilmiş. Hem kalitesi hem hızı hem yol tutuşu güzel bir oluşturulmuş bu da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Civar illerdeki vatandaşlar görmek istiyor. Biz de oralara olabildiğince götürüyoruz.
Vatandaşlarımız bu aracı kendilerinden görüyorlar. Kendi otomobili bu bir hayal gerçekleşti. Türkiye konvansiyonel araçların üretildiği dönemi kaçırmıştı. Burada irada ortaya konamadı bu hayaller gerçekleşmedi. Türkiye elektrikli araçlara geçişin olduğu dönemde burayı yakaladı. Bu tür projelerde siyasi irada çok önemli. Siyasi iradenin projenin arkasında net şekilde durması çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir iradesi var. Büyük bir motivasyonu ve cesaretlenmesi var.
CHP-HDP İŞ BİRLİĞİ İYİ PARTİ'NİN SESSİZLİĞİ
Allah, PKK ile iş birliği yapanın bin belasını verdi. Farklı siyasi partilerin olması normal bir durumdur. Burada yarışa girilir ve bir parti kazanır bu demokrasinin olağan durumudur. Ancak burada farklı bir durum var. CHP yüzde 20-25 arasında gidip gelen bir parti 4 küçük partinin oyu yüzde 1 etmiyor. İYİ Parti'de son zamanda epey oy kaybetti. Bunlar hepsini topluyorlar ama olmuyor. İşte buraya ilave destekler arıyorlar. Önceden bunu kamufle ediyorlar, göstermeden yapıyorlardı. Fakat burada PKK'nın siyasi uzantısı HDP'dir ve bu net şekilde ortadır.
Kandil neyin karşılığında Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek? HDP, İYİ Parti ve CHP'nin olmazsa olmazıdır. HDP zaten PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğin söylüyor. Basına yansıyanlar, dağdan gönderilenler bunlar hep ortada ve kamuoyuna yansıyor. CHP'nin bunu desteğini alması lazım ki bir ihtimal kazanmayı deniyorlar. Burada ellerinden gelen tüm tuşlara basıyorlar. HDP hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin olmazsa olmazıdır. Zaten onlardan olmasan kendilerinde kazanma ihtimali görmüyorlar. HDP ile gizli kapaklı oturmalarının sebebi HDP PKK'nın siyasi uzantısı olduğu için toplumdan tepki geleceğini toplumun buna müsaade etmeyeceklerini bildikleri için bunu gizlemenin derdindeler. Süreci işi dolandırarak konuşuyorlar. HDP İYİ Parti ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
7'li masa ne diyor; 7 cumhurbaşkanı yardımcısı her partiye bir bakan oldu 14 kişi zaten burada Kabine 17 kişi. Dolayısıyla bunlar işi kimin yapacağına dair fikre sahip değiller. HDP'ye bakanlık verilecek mi? Bence tartışma bakanlık meselesi değil. HDP bakanlığın ötesinde özerklik istiyor. PKK'nın ismi bölücü terör örgütüdür. Bunu terör olayları ve şiddetle yapmaya çalıştı bunu başaramadı. Başarılı operasyonlarla terör faaliyetleri sonlandırıldı. Bunda Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptıklarının büyük etkisi oldu. PKK ve HDP buradan istediğini alamadığı için kazanmak Kılıçdaroğlu'na şartlar koşuyorlar. Kandil'den açık şekilde açıklamalar geliyor. Bunların tek derdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulmak. Neden peki? Çünkü bunların terör faaliyetlerine izin vermiyor. Paralize edildiler ve kımıldayamıyorlar.
KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR VAADİ
Bırakın 300 milyar doları İstanbul'a 300 otobüs alamıyorlar.
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