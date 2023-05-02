İzmir’e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

İzmir'de bereketli bir gün. Gençlik adına bugünlerimiz yarınımız adına umut dolu bir gün. Çünkü bugün Bilişim Vadisi ile birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz.Gençlerin hep yanındayız diyoruz ya o bir söylemden ibaret değil çok açık bir eylem aynı zamanda. İşte o eylemlerden birini bugün gerçekleştiriyoruz. Gençliğin tamamen yanında olan bir vadi.

HER ALANDA GÜÇLÜ OLMALARINI İSTİYORUZ

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için her türlü imkanın en güçlü şekilde ortaya koyulduğu bir ortam. Ve gençlerimizin bilimde teknolojide diyoruz ya biz gençlerin her alanda güçlü olmalarını istiyoruz işte bugün bilimde teknolojide gençlerin güçlü olmaları için mükemmel bir vadiyi onların emrine sunuyoruz.