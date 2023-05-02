İzmir'e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de
İstanbul, Bakü ve İzmir'de Bilişim Vadisi açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak." dedi.
Türkiye'nin 3'üncü Bilişim Vadisi izmir'de açılıyor. Bilişim Badisi, Ege'nin teknoloji ve inovasyon üssü olacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İzmir'de bereketli bir gün. Gençlik adına bugünlerimiz yarınımız adına umut dolu bir gün. Çünkü bugün Bilişim Vadisi ile birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz.Gençlerin hep yanındayız diyoruz ya o bir söylemden ibaret değil çok açık bir eylem aynı zamanda. İşte o eylemlerden birini bugün gerçekleştiriyoruz. Gençliğin tamamen yanında olan bir vadi.
HER ALANDA GÜÇLÜ OLMALARINI İSTİYORUZ
Gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için her türlü imkanın en güçlü şekilde ortaya koyulduğu bir ortam. Ve gençlerimizin bilimde teknolojide diyoruz ya biz gençlerin her alanda güçlü olmalarını istiyoruz işte bugün bilimde teknolojide gençlerin güçlü olmaları için mükemmel bir vadiyi onların emrine sunuyoruz.
YENİ BİR MESAJ BU
Özellikle gençlerimiz burada geliştirecekleri projeleri fikirlerini düşüncelerini tüm imkanları değerlendirerek ortaya koyacaklar. Üretecekler. Gençler teknolojinin öncüsü olsunlar kullananı değil. Üreten gençler olsunlar. İşte İstanbul İzmir Bakü. Yeni bir mesaj bu. Ülkemiz adına Türk dünyası adına önemli bir mesaj. Bugün İzmir'den bunu en güçlü şekilde veriyoruz.
Türkiye genç odaklı siyasetini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır adım adım gerçekleştirmiş, bir devrim niteliğinde gençlik ufku açmış bir ülke.
Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Bilişim Vadisi gençlerimizin emrinde İzmir'de İstanbul'da Bakü'de hayırlı olmasını diliyorum.
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