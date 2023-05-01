Tersine beyin göçü artıyor! 6 bin bilim insanı Türkiye’ye geri döndü
Organik Kimya Uzmanı Prof. Dr. Huriye Akdaş Kılıç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Eve Dönüş Projeleri'yle birlikte Türkiye'ye dönen bilim insanlarımızdan biri. Uzun yıllar Fransa'da yaşayan Huriye Akdaş Kılıç, şimdi kendi ülkesinde yaptığı projelerle dünyaya örnek oluyor, aynı zamanda öğrenciler yetiştiriyor.
Türkiye artık gidenlerin geri döndüğü bir ülke… Beyin göçü artık tersine çevrildi. 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanı, Türkiye'ye geri döndü.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla Eve Dönüş Projeleri'nin öneminden bahsetmişti. Konu hakkında konuşan gençler, "Ülkemiz için olan her şey güzeldir yani dışarıdan buraya mühendis ya da başka bir şekilde beyin göçünü sağlanması bence iyi bir şey. En azından bilime katkıları ülkenin kalkınması için çok faydalı bir şey olacağını düşünüyorum yani." dedi.
Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen bilim insanlarından biri de Prof. Dr. Huriye Akdaş Kılıç. O eğitimini Fransa'da aldı ve uzun yıllar orada çalıştı. Ancak aldığı desteklerle birlikte ülkesine geri döndü.
A Haber'e konuşan Prof. Dr. Huriye Akdaş Kılıç, "Gurbetçi çocuğu olduğumuz için hep vatan hasretiyle büyüdük ve aklımızda her zaman bir geri dönüş ardı bu TÜBİTAK programı sayesinde Türkiye'ye geri dönme tecrübe ettik. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ileri fonksiyonel malzemeleri üzerinde çalışmaktayım." dedi.
TÜBİTAK aracılığıyla, 2020 senesinde ülkesine geri dönen Kılıç, molekül üzerine veri depolama çalışmaları yapıyor. Üstelik o yaptığı bu çalışmalarla, diğer ülkelere de örnek oluyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Kılıç, "Uluslararası lider araştırmacı programı büyük bütçe ile bizi geri dönüş sağladı aynı zamanda laboratuvar ekipmanları alımında kimyasal alımında ve bir ekip oluşturma konusunda çok yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.
Bilgi ve tecrübesiyle öğrencilerine de ışık tutan Prof. Dr. Huriye Akdaş Kılıç hakkında konuşan öğrencileri, "Bu çok önemli bir fırsat oldu hani yurt dışındaki oradaki eğitim kültürünü alarak yetişmiş değerli bir hocamızın buraya dönerek bizlere gitmesi de hem bizlere ilerisi için bir ışık tuttu hem de bizi ileride mesela yurt dışı için gittiğimizde daha sonra tekrardan hani ülkemize dönüp bu şekilde hizmet ve destek verebiliriz." dedi.
Cansu Köse, "Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim yüksek lisansımı bitirdikten sonra öncesinde bir iş tecrübesi edinmek istiyorum bu yurt dışında da olabilir tabii ki daha sonrasında yükleme dönüp burada da tecrübeme burada göstermek isterim" sözlerine yer verdi.
Kılıç, "Aslında bu tersine beyin göçü programları çok zekice düşünülmüş ve inanılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve yurt dışındaki arkadaşlarıma da teşvik edebilirim bu konuda benim için çok fayda sağladığını söyleyebilirim" dedi.
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