Tersine beyin göçü artıyor! 6 bin bilim insanı Türkiye’ye geri döndü

Bilgi ve tecrübesiyle öğrencilerine de ışık tutan Prof. Dr. Huriye Akdaş Kılıç hakkında konuşan öğrencileri, "Bu çok önemli bir fırsat oldu hani yurt dışındaki oradaki eğitim kültürünü alarak yetişmiş değerli bir hocamızın buraya dönerek bizlere gitmesi de hem bizlere ilerisi için bir ışık tuttu hem de bizi ileride mesela yurt dışı için gittiğimizde daha sonra tekrardan hani ülkemize dönüp bu şekilde hizmet ve destek verebiliriz." dedi.