İşte Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın detayları! TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi vuran “asrın felaketi” olarak adlandırılan deprem sonrası hükümet seneler önce hayata geçirdiği kentsel dönüşüm seferberliğine hız verdi. Muhalefetin bütün engellerine rağmen AK Parti hükümeti vatandaşının can ve mal güvenliği kapsamında mega kent İstanbul’da olası büyük Marmara depremi riski sebebiyle işi daha da sıkı tutuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını duyurduğu İstanbul özelinde yeni hayata geçirilen ve kentsel dönüşüme hız kazandırmak için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına 4 günde 65 bin 500 kişi başvurdu. Peki, başvuru süreci ve ödeme şartlarına ilişkin detaylar da neler var? Ne kadar başvuru yapıldı? Ödeme şartları ve başvuru şartları neler? Kritik konuya dair ayrıntıları A Haber muhabirinin konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.