01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın detayları! TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı

İşte Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın detayları! TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 19:07
Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi vuran “asrın felaketi” olarak adlandırılan deprem sonrası hükümet seneler önce hayata geçirdiği kentsel dönüşüm seferberliğine hız verdi. Muhalefetin bütün engellerine rağmen AK Parti hükümeti vatandaşının can ve mal güvenliği kapsamında mega kent İstanbul’da olası büyük Marmara depremi riski sebebiyle işi daha da sıkı tutuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını duyurduğu İstanbul özelinde yeni hayata geçirilen ve kentsel dönüşüme hız kazandırmak için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına 4 günde 65 bin 500 kişi başvurdu. Peki, başvuru süreci ve ödeme şartlarına ilişkin detaylar da neler var? Ne kadar başvuru yapıldı? Ödeme şartları ve başvuru şartları neler? Kritik konuya dair ayrıntıları A Haber muhabirinin konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’
Yarısı Bizden Kampanyası’nın detayları
Yarısı Bizden Kampanyası'nın detayları
Bay Kemal’in HDP’li dostlarından provokasyon!
Bay Kemal'in HDP'li dostlarından provokasyon!
Milli Muharip Uçak: KAAN
Milli Muharip Uçak: KAAN
A Haber Kureyşi’nin öldürüldüğü o evde
A Haber Kureyşi'nin öldürüldüğü o evde
MİT’in Suriye’deki nefes kesen operasyonu!
MİT'in Suriye'deki nefes kesen operasyonu!
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
KAAN’ın isim babası Devlet Bahçeli
"KAAN'ın isim babası Devlet Bahçeli"
Türk Havacılığı için tarihi gün
Türk Havacılığı için tarihi gün
ATAK, Gökbey ve T70 aynı anda gökyüzünde…
ATAK, Gökbey ve T70 aynı anda gökyüzünde…
HDPKK ortağın mı düşmanın mı?
HDPKK ortağın mı düşmanın mı?
’’Projeler zihniyet devrimidir’’
''Projeler zihniyet devrimidir''
Daha Fazla Video Göster