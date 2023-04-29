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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de asgari ücret ve emekliye refah payı açıklaması

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Giriş: 29.04.2023 23:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. bölge Milletvekili adayı Vedat Bilgin A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, Temmuz ayında asgari ücrete zam sinyali vererek, "Hükümet olarak refah artışının bütün topluma yayılması için çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz." dedi. 'Emekliye refah payı yüzde kaç olacak?' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Emekli temmuzda enflasyon farkı ve ciddi refah payı alacak" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’yı işaret ederek Türkiye’ye getireceğini iddia ettiği "300 milyar dolarlık temiz para" söylemini de eleştiren Bakan Bilgin, “Yasal olarak Türkiye'ye para getirmenin yolları, mekanizmaları belli. Gidip uçağa para doldurup getiremiyorsunuz. Çuvalla getiremiyorsunuz. Buna itirazlarda bulunan bir siyaset anlayışı yarın size 300 milyar dolar getireceğimi nasıl diyebiliyor. Bu sıcak para mı? Alternatif maliyeti ne kadardır? Böyle bir şey mümkün mü? Ekonomik dışı bir açıklama bu, politik bir söylem.” şeklinde konuştu.
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