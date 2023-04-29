29 Nisan 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de asgari ücret ve emekliye refah payı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. bölge Milletvekili adayı Vedat Bilgin A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, Temmuz ayında asgari ücrete zam sinyali vererek, "Hükümet olarak refah artışının bütün topluma yayılması için çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz." dedi. 'Emekliye refah payı yüzde kaç olacak?' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Emekli temmuzda enflasyon farkı ve ciddi refah payı alacak" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’yı işaret ederek Türkiye’ye getireceğini iddia ettiği "300 milyar dolarlık temiz para" söylemini de eleştiren Bakan Bilgin, “Yasal olarak Türkiye'ye para getirmenin yolları, mekanizmaları belli. Gidip uçağa para doldurup getiremiyorsunuz. Çuvalla getiremiyorsunuz. Buna itirazlarda bulunan bir siyaset anlayışı yarın size 300 milyar dolar getireceğimi nasıl diyebiliyor. Bu sıcak para mı? Alternatif maliyeti ne kadardır? Böyle bir şey mümkün mü? Ekonomik dışı bir açıklama bu, politik bir söylem.” şeklinde konuştu.