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AK Parti’de gündem seçim güvenliği! Ali İhsan Yavuz A Haber’e konuştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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AK Parti’de gündem seçim güvenliği! Ali İhsan Yavuz A Haber’e konuştu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim güvenliği ve saha çalışmalarına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vatandaş iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yavuz, Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğunun mesajını verdi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yavuz AK Parti teşkilatının 14 Mayıs'ta tam kadro sandıkların başında olacağını belirtti.

Vatandaş iradesinin sandığa sağlıklı ve net bir şekilde yansıması için AK Parti'de seçim güvenliği toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Ali İhsan Yavuz, "Seçim güvenliği, sandık, seçim kurulu bunların işletilmesi ve seçim gününe ilişkin neler yapacağımızı ve hangi noktalara karşı daha duyarlı ve dikkatli olacağımızı enine boyuna değerlendireceğimiz bir toplantı olacak gün boyu." dedi.

Yavuz, "81 ilin il seçim işleri başkanlarını biz buraya aldık. Onun yanında il hukukçularımız da var. İl eğitimcilerimizi de aldık. Bir kez daha olup biteni gözden geçirelim. Bu saatten sonra kalan kısımda ne yapabileceğimizi enine boyuna tartışalım bunun gayesindeyiz. Seçimden görevli sayısı 2 milyondan da fazla aslında ama biz kabaca 2 milyondan da fazla kişi rol alacak diyoruz. Mesela öyle sandıklar var ki, 14 sandıkta bile 20 kişi 30 kişi birlikte o sandıkta sorun olmasın diye orada bulunacak. Seçim görevlileri olacak. Belli bir kurgu içerisinde bunları işleteceğiz." dedi.

Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda tüm bu konuları ele alacak olan AK Parti kanadı, hukukçular ve il başkanlığı eğitimcileriyle de süreci ele alacak. Öte yandan sonuç alım sistemiyle AK Parti sonuçları anında öğrenecek. Konu hakkında konuşan Ali İhsan Yavuz, "Sonuç alım sistemi var. Ama o sistem sadece sonuç almayacak o gün. Elbette sonuçları herkesten önce çok hızlı bir şekilde biz alacağız. Ve belli simülasyonlarla gidişatı öngörmeye çalışacağız. Kayıp kaçakları varsa hataları maddi anlamda yapılan hataları düzeltebilecek mekanizmaların olduğu çeşitli mekanizmalar geliştirdik." şeklinde konuştu.

Sahada ekipler sandık başında takibini sürdürürken AK Parti Genel Merkezi'nde de seçim anlık olarak takip edilecek. Yavuz, "Biz burada Ankara'dan bir ekip kurduk o ekip sayesinde bütün il ve ilçeleri izleyeceğiz. her birimiz gerektiğinde sistem üzerinden arkadaşlarımıza telkin ve tavsiyelerde bulunacağız. Böylece o gün kazasız ve milli iradenin en net şekilde sandığa yansıdığı ve o şekilde sandıktan çıktığı seçim kuruluna bir gün yaşayalım istiyoruz." dedi.

Mitinglerin her zamankinden daha coşkulu olduğunu belirten Yavuz "Bizim mitinglerimiz bu yıl çok daha coşkulu bir şekilde geçiyor. Bütün teşkilat mensuplarımız bu kez daha heyecanla bu işin içindeler. Mitinglerin önceki yıllara oranla daha coşkulu geçtiğini söyleyebiliyorum. 16. seçim olacak ama heyecanda hiçbir eksilme yok. Ankara mitingi çok başka olacak." sözlerini kullandı.

Saha taramalarını da ele alan Yavuz, "Bir önceki seçimde AK Parti'nin aldığı oy oranının altına düşmeyeceği hatta daha fazla olacağı bir tabloyu bekleyin" dedi.

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AK Parti’de gündem seçim güvenliği! AK PARTİ'DE GÜNDEM SEÇİM GÜVENLİĞİ!

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