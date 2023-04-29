AK Parti’de gündem seçim güvenliği! Ali İhsan Yavuz A Haber’e konuştu

Yavuz, "81 ilin il seçim işleri başkanlarını biz buraya aldık. Onun yanında il hukukçularımız da var. İl eğitimcilerimizi de aldık. Bir kez daha olup biteni gözden geçirelim. Bu saatten sonra kalan kısımda ne yapabileceğimizi enine boyuna tartışalım bunun gayesindeyiz. Seçimden görevli sayısı 2 milyondan da fazla aslında ama biz kabaca 2 milyondan da fazla kişi rol alacak diyoruz. Mesela öyle sandıklar var ki, 14 sandıkta bile 20 kişi 30 kişi birlikte o sandıkta sorun olmasın diye orada bulunacak. Seçim görevlileri olacak. Belli bir kurgu içerisinde bunları işleteceğiz." dedi.