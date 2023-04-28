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HDP'den Kılıçdaroğlu'na resmi destek: Hedeflerimiz uyuşuyor destekleyeceğiz! | HDPKK mitinglerinde Kılıçdaroğlu'na oy dileniyorlar...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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HDP’den Kılıçdaroğlu’na resmi destek: Hedeflerimiz uyuşuyor destekleyeceğiz! | HDPKK mitinglerinde Kılıçdaroğlu’na oy dileniyorlar...

Türkiye artık seçimlere adım adım ilerlerken PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, Kandil'deki dostlarını verdikleri vaatlerle mutlu etmeye devam ediyor. Bu vaatler sonrası iştahı kabaran HDPKK bugün yaptığı açıklamada seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptıkları mitingde "Kullanacağımız oyumuz bir Yeşil Sol'a bir Kemal Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini paylaştı. İşte detaylar...

PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, isminin açıklanmasının ardından PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ziyarete koşarken ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceğiz" ifadeleriyle Kandil'e selam çaktı.

HDPKK'DA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Kılıçdaroğlu'nun bu selamını alan terör yuvası PKK ve HDP'de sevinç çığlıkları yükselirken, Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları da gelmeye başladı.

BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK VE ÖZERKLİK VAADİ

CHP'li isimlerin özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri sonrası iştahı kabaran HDPKK,aday çıkarmayacağını açıkladı.

"GERÇİ ADAYI SİZLER BİLİYORSUNUZ"

Bu gelişmeler sonrası HDP'li Pervin Buldan da yaptığı açıklamada "Yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

CHP KANALINDA AÇIKLANDI

Dün gece ise CHP'nin kanalı Sözcü TV'de konuşan İsmail Saymaz, HDP'li Mithat Sancar ile görüştüğünü ve Sancar'ın kendisine "Açık olarak Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğiz" ifadelerini kullandığı ifade etti.

HDP'DEN RESMİ AÇIKLAMA: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ

Saymaz'ın bu sözleri sonrası bugün açıklamalarda bulunan HDP'li Sancar yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini ifade etti.

İTTİFAKTAN AÇIKLAMA GELDİ

HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BİR OY HDP'YE BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA"

HDP'nin Eş Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, bugün katıldıkları mitinglerde, "Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na" diyerek ittifak ortaklarına oy istedi.

CHP-HDPKK birlikteliği resmiyet kazandı

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