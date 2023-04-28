HDP’den Kılıçdaroğlu’na resmi destek: Hedeflerimiz uyuşuyor destekleyeceğiz! | HDPKK mitinglerinde Kılıçdaroğlu’na oy dileniyorlar...

İTTİFAKTAN AÇIKLAMA GELDİ

HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.