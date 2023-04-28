HDP'den Kılıçdaroğlu'na resmi destek: Hedeflerimiz uyuşuyor destekleyeceğiz! | HDPKK mitinglerinde Kılıçdaroğlu'na oy dileniyorlar...
Türkiye artık seçimlere adım adım ilerlerken PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, Kandil'deki dostlarını verdikleri vaatlerle mutlu etmeye devam ediyor. Bu vaatler sonrası iştahı kabaran HDPKK bugün yaptığı açıklamada seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptıkları mitingde "Kullanacağımız oyumuz bir Yeşil Sol'a bir Kemal Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini paylaştı. İşte detaylar...
PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, isminin açıklanmasının ardından PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ziyarete koşarken ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceğiz" ifadeleriyle Kandil'e selam çaktı.
HDPKK'DA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI
Kılıçdaroğlu'nun bu selamını alan terör yuvası PKK ve HDP'de sevinç çığlıkları yükselirken, Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları da gelmeye başladı.
BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK VE ÖZERKLİK VAADİ
CHP'li isimlerin özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri sonrası iştahı kabaran HDPKK,aday çıkarmayacağını açıkladı.
"GERÇİ ADAYI SİZLER BİLİYORSUNUZ"
Bu gelişmeler sonrası HDP'li Pervin Buldan da yaptığı açıklamada "Yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
CHP KANALINDA AÇIKLANDI
Dün gece ise CHP'nin kanalı Sözcü TV'de konuşan İsmail Saymaz, HDP'li Mithat Sancar ile görüştüğünü ve Sancar'ın kendisine "Açık olarak Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğiz" ifadelerini kullandığı ifade etti.
HDP'DEN RESMİ AÇIKLAMA: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ
Saymaz'ın bu sözleri sonrası bugün açıklamalarda bulunan HDP'li Sancar yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini ifade etti.
İTTİFAKTAN AÇIKLAMA GELDİ
HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi! Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu!
- ATEŞ KUŞLARI yeni bölüm izle | ATV Ateş Kuşları 14. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, şifresiz, canlı seyret! Gülayşe, Barbaros'un duygularına ne diyecek?
- Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL'ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...
- Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...
- Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? Sınav tarihi...
- Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ EKRANI! 2023 MSB sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? personeltemin.msb.gov.tr
- Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı!
- SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! İşte, en düşük KÖK MAAŞ,ve zam tablosu...