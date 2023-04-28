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Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

MHP eski milletvekili Rıza Müftüoğlu A Haber'e konuştu. CHP - HDP ilişkisine değinen Müftüoğlu koalisyonları yorumladı. Müftüoğlu, "Kılıçdaroğlu şu anda vazgeçemeyeceği angajmanlar içine girmiştir." dedi.

MHP eski milletvekili Rıza Müftüoğlu A Haber'e özel röportaj verdi. CHP ile HDP ilişkisine değindi.

Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

Müftüoğlu, "Kılıçdaroğlu şu anda vazgeçemeyeceği angajmanlar içine girmiştir. Bölücülerle tam bir ittifak halindedir." dedi.

Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

"ELİNİN TERSİYLE İTEMEYECEĞİ NOKTADA"

Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de bunu sölyediğini vurgulayan Müftüoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun PKK ile HDP ile olan ilişkileri, anlaşmaları artık es kaza seçildiğinde bunları elinin tersiyle itemeyeceği dediklerini yapacak duruma gelen bir noktadadır. Zaten kendisi de söylemektedir. Onlar oy verecek 6'lı 7'li masa da onun karşılığında özgürlüklerini sağlayacak. Özerkliğe geçişi sağlayacak ve bunların örgütlenmelerini ideolojik mücadelelerini çalışmalarını rahat bir şekilde yapmalarını temin edecek." ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

Uzun yılllar siyasette olan Müftüoğlu, "Koalisyon Türkiye'ye zaman kaybettirdi" dedi.

Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

Müftüoğlu, "Koalisyonlar zaman kaybettirdi gereksiz tartışmalar getirdi. Uzun süreli bir koalisyonu Türk siyaset tarihinde görmeniz mümkün değildir. Vakit kaybettirmekten başka hiç bir işe yaramamaktadır." şeklinde konuştu.

Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

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Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

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