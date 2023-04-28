Alparslan Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle ittifak halinde

"ELİNİN TERSİYLE İTEMEYECEĞİ NOKTADA"

Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de bunu sölyediğini vurgulayan Müftüoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun PKK ile HDP ile olan ilişkileri, anlaşmaları artık es kaza seçildiğinde bunları elinin tersiyle itemeyeceği dediklerini yapacak duruma gelen bir noktadadır. Zaten kendisi de söylemektedir. Onlar oy verecek 6'lı 7'li masa da onun karşılığında özgürlüklerini sağlayacak. Özerkliğe geçişi sağlayacak ve bunların örgütlenmelerini ideolojik mücadelelerini çalışmalarını rahat bir şekilde yapmalarını temin edecek." ifadelerini kullandı.