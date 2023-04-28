Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu! Başkan Erdoğan diplomasisi ile etkili Türkiye

LİSTENİN TEPESİNDE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YER ALIYOR

Listenin ilk sırasında Recep Tayyip Erdoğan yer aldı... İkinciliği Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin alırken üçüncü ise ABD Başkanı Barack Obama oldu.

1- Recep Tayyip Erdoğan;

Kararlı, sert, korkusuz, zeki ve karizmatik... Kuşkusuz, Türkiye'nin tarih kitaplarındaki yeri "Erdoğan'dan önce" ve "Erdoğan'dan sonra" olmak üzere ikiye ayrılacak bundan sonra... İktidara geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla halkının çok büyük bir çoğunluğunun desteğini arkasına almayı başardı...

Türkiye O'nun döneminde, hayal bile edilemeyecek bir noktaya ulaştı. Davos'taki çıkışıyla İslam dünyasının da lideri olduğunu perçinlemiş oldu... Son dönemde kendini devirmek için düzenlenen komploları başarıyla savuşturdu.