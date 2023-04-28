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Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu! Başkan Erdoğan diplomasisi ile etkili Türkiye

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Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu! Başkan Erdoğan diplomasisi ile etkili Türkiye

3 Kasım 2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye’nin yolunu çizmesiyle her alanda büyük değişimler yaşandı. Dış politikada Türkiye’nin prestiji tüm dünyada değişti. İşte son 20 yılda Başkan Erdoğan’ın farkını ortaya koyanlar…

AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında asırlık değişimler yaşandı. Türkiye dış politikada oyun kurucu bir ülke konumuna geldi. 20 yılda hangi tarihi adımlara imza atıldı.

"Erdoğan tarzı siyasi liderlik", sadece Türk siyasi literatürüne değil aynı zamanda dünya siyasi liderlik literatürüne de öne çıkan birçok özelliği ile girmiştir.

EN KARİZMATİK LİDER ERDOĞAN

7 yıl önce Avrupa Birliği'nin önemli araştırma şirketlerinden biri olan, İtalya menşeili bir firma, çok sayıda ülkede 14 milyon kişi ile düzenlediği bir anket sonucunda en karizmatik lideri belirledi...

LİSTENİN TEPESİNDE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YER ALIYOR

Listenin ilk sırasında Recep Tayyip Erdoğan yer aldı... İkinciliği Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin alırken üçüncü ise ABD Başkanı Barack Obama oldu.

1- Recep Tayyip Erdoğan;

Kararlı, sert, korkusuz, zeki ve karizmatik... Kuşkusuz, Türkiye'nin tarih kitaplarındaki yeri "Erdoğan'dan önce" ve "Erdoğan'dan sonra" olmak üzere ikiye ayrılacak bundan sonra... İktidara geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla halkının çok büyük bir çoğunluğunun desteğini arkasına almayı başardı...

Türkiye O'nun döneminde, hayal bile edilemeyecek bir noktaya ulaştı. Davos'taki çıkışıyla İslam dünyasının da lideri olduğunu perçinlemiş oldu... Son dönemde kendini devirmek için düzenlenen komploları başarıyla savuşturdu.

DİPLOMATİK ATILIMLAR DÜNYAYA ÖRNEK

Türkiye, diplomaside attığı sağlam adımlar ile artık dünyada aranan bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın başarılı diplomatik atılımları, tüm dünyaya barışın ayak sesleri olarak yorumlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Balkanlar gerilimi, Katar krizinin ardından şimdi de Türkiye, Sudan'daki anlaşmazlıkta arabuluculuk rolünü üstlenebilir.

Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde Balkanlar'da gerilim yaşandığında Libya darbe tehditi ile karşı karşıya kaldığında Katar yalnızlaştırıldığında ve şimdi de Sudan krizinde Başkan Erdoğan ve ekibi yine devrede...

15 Nisan'da Sudan'da başlayan Ordu ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmaların ardından birçok ülke büyükelçiliğini kapatma kararı alırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan taraflar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi barış çağrısında bulundu.

Türkiye'nin tarafları ağırlamak için Ankara'da masaya oturmaya hazır olduğu sinyali verildi. Şubat 2022'de başlayan Rusya Ukrayna savaşında ise Türkiye Antalya'da kurduğu masada iki ülkenin dışişleri bakanlarını yüz yüze getirdi.

Türkiye'nin arabuluculuk çalışmasının başarıyla sonuç vermesiyle Karadeniz üzerinde tahıl sevkiyatının güvenle sağlanabileceği bir koridor hayata geçirildi. Avrupa'nın enerji güvenliğinin tehlikeye girdiği dönemde, Türkiye'de kurulacak bir gaz merkezi için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Savaşın en şiddetli olduğu dönemde, Türkiye iki tarafla da temasa geçerek esirlerin Türkiye garantörlüğünde takas edilmesini sağladı. Balkanlar'da çıkan krizde Erdoğan attığı sağduyulu adımlar ile olayların büyümesinin önüne geçti. Bosna tarafları ile birebir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa'nın 3 maymunu oynadığı sırada Erdoğan'ın sorumluk alması dış basında "Bosna'da barışın mihenk taşı Erdoğan" yorumlarını beraberinde getirdi. Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarıları bununla da sınırlı değildi "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin insafına bırakmayacağız." dedi.

Darbeci Hafter en büyük bozguna Türkiye tarafından uğratıldı. Mevcut hükümeti destekleyen Türkiye Hafter'in elini zayıflattı. Körfez krizi patlak verdiğinde Katar, askeri müdahaleye uğramasın diye ambargo uygulayan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın karşısında durdu. Başkan Erdoğan yine önemli bir rol üstlenmişti. Herkes Katar'a sırtını dönerken Türkiye normalleşme yolunu işaret etti Türk askeri gıda yardımı ile oradaydı.

Türkiye artık sadece sınır komşuları ile olan sorunlarını çözmekle kalmayıp dünyanın her bölgesinde temel insan hakları ihlal edilen milletlere elini uzatıyor...

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