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Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Erdoğan'a ulaştı

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Giriş: 26.04.2023 10:25
Güncelleme:26.04.2023 10:47
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı. AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Haydar Göksoy, mektubu 2016 yılında bir müzayedede satın aldı. Asıl sahibi Başkan Erdoğan'a hediye etti. Göksoy, teslim ettiği anları hayatı boyunca unutamayacağını anlattı.
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