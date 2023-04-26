26 Nisan 2023, Çarşamba
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Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Erdoğan'a ulaştı
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı. AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Haydar Göksoy, mektubu 2016 yılında bir müzayedede satın aldı. Asıl sahibi Başkan Erdoğan'a hediye etti. Göksoy, teslim ettiği anları hayatı boyunca unutamayacağını anlattı.