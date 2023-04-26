Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Erdoğan'a ulaştı

Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı. AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Haydar Göksoy, mektubu 2016 yılında bir müzayedede satın aldı. Asıl sahibi Başkan Erdoğan'a hediye etti. Göksoy, teslim ettiği anları hayatı boyunca unutamayacağını anlattı.

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