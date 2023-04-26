Başkan Erdoğan farkı! 20 yılda sosyal hizmetlerde asırlık değişim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye son 20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler 20 yılda tarihi zirvelere çıktı.

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