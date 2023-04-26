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Başkan Erdoğan farkı! 20 yılda sosyal hizmetlerde asırlık değişim

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 11:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye son 20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler 20 yılda tarihi zirvelere çıktı.
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