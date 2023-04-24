Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber'de! Yeni konut kampanyasının detayları neler? Kirada yüzde 25 sınırı...
A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, yeni konut kampanyasının detaylarını duyurup "Yarısı bizden" kampanyasının detaylarını açıklayacak. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oluyor.
BAKAN MURAT KURUM'UN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Tam bağımsız Türkiye diyoruz. Bölgede söz sahibi bir Türkiye'den bahsediyoruz.
85 milyon vatandaşımıza vaatlerimizi gerçekleştireceğiz.
7 kişi bırakın ülke yönetmeyi bakkalı idare edemezsiniz.
İstanbul en önemli sorunu kentsel dönüşüm. Kentin depreme hazır hale gelmesi bir milli güvenlik meselesi.
695 bini sadece İstanbul'da olan 3,3 milyon konutu dönüştürdük.
Muhalefet kentsel dönüşüm sürecinde yapılmaması gereken her şeyi yapıyor.
Önüne gelen istediği projeyi çizemeyecek. Yetkinliği olan mimarlar projeleri çizecek.
Devlette devamlılık esastır. Görevim olduğu sürece fedakarca çalışmak zorundayım.
Toplamda 650 bin konut yapacağız. Verdiğimiz sözleri tutacağız.
İstanbul'a ilave nüfus getirmeyeceğiz. İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut var.
Yarısı bizden kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Fazla başvuru olursa noter huzurunda kura çekilecek. Dönüşüm için 3'te 2 çoğunluk şart, rızaya dayalı olmalı.
Binalar en geç iki yıl içinde teslim edilecek. Kampanyada gelir şartı aranmayacak.
İlk Evim İlk iş yerim (Kuralar çekildi, arazilerle ilgili planlamalar sürüyor)
Ayrıntılar geliyor...
"ENERJİDE BAĞIMSIZ OLACAĞIZ"
Bu yüzyıl tam bağımsız büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Türlü türlü badirelerden geçtik. Adaletin tüm 85 milyon vatandaşımıza tesis edildiği, gençlerimizin hak sahibi olduğu bir ülke olacağız. Enerjide bağımsız olacağız, kendi doğal gazımızı ve petrolümüzü çıkaracağız. 2002 yılında geldiğimizde İstanbul, Ankara, İzmir dışında vatandaşımız hastasını kendi ilinde tedavi ettiremiyordu.
"İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SORUNU DEPREM"
İstanbul'un en önemli sorunu deprem, ikinci büyük sorunu ise ulaşım. İstanbul'un ülke ekonomisinin gelirinin yüzde 50'si olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'daki deprem dönüşümü bizim geleceğimiz adına en önemli problem. 11 ilde deprem oldu, hep beraber deprem bölgesine gittik. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındaydık. O mücadeleyi vermeniz için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım. 695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz.
"VATANDAŞIMIZIN AKLINI ÇELMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPTILAR"
Bugün muhalefet, 'kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz' deyip her projemize vatandaşımızın aklını çelmek, yanlış yönlendirmek için yapılması gereken her şeyi yaptılar. Güngören'e gittik, orada eylem yapmaya çalıştılar. Üsküdar Kirazlıtepe, oraya o işin yapılmaması adına ellerinden geleni yaptılar.
İMAMOĞLU'NA DÖNÜŞÜM GÖNDERMESİ
Birileri gibi 'deprem bütçesine milyarlarca para koyacağım, İstanbul'un dönüşümüne ilişkin yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapacağım' deyip 4 yılda 1500 konut bitiremeyenler gibi değiliz. Biz milettimize verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz.
BUGÜNE KADAR NE SÖZ VERDİYSEK TUTTUK
Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak. İkinci önceliğimiz İstanbul'u Marmara depremine hazırlamak. Depremin hissedildiği illerde 113 bin konutun sözleşmesini yaptık. Bizim amacımız 319 bin konutu 1 yılda teslim etmek. Biz milletimize bugüne kadar ne söz verdiysek tuttuk, bundan sonra da tutacağız.
KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
Bakan Kurum A Haber ekranlarında kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının tüm detaylarını açıklayacak. Bakan Kurum ayrıca "Yeni konut kampanyası ile dönüşüm nasıl olacak? Sosyal konut projelerinde son durum ne? Kirada yüzde 25 sınırıyla ilgili yeni düzenleme neler getiriyor? " sorularına yanıt verecek.
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