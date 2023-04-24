Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber’de! Yeni konut kampanyasının detayları neler? Kirada yüzde 25 sınırı...

"ENERJİDE BAĞIMSIZ OLACAĞIZ"

Bu yüzyıl tam bağımsız büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Türlü türlü badirelerden geçtik. Adaletin tüm 85 milyon vatandaşımıza tesis edildiği, gençlerimizin hak sahibi olduğu bir ülke olacağız. Enerjide bağımsız olacağız, kendi doğal gazımızı ve petrolümüzü çıkaracağız. 2002 yılında geldiğimizde İstanbul, Ankara, İzmir dışında vatandaşımız hastasını kendi ilinde tedavi ettiremiyordu.

"İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SORUNU DEPREM"

İstanbul'un en önemli sorunu deprem, ikinci büyük sorunu ise ulaşım. İstanbul'un ülke ekonomisinin gelirinin yüzde 50'si olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'daki deprem dönüşümü bizim geleceğimiz adına en önemli problem. 11 ilde deprem oldu, hep beraber deprem bölgesine gittik. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındaydık. O mücadeleyi vermeniz için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım. 695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz.