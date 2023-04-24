Bayramda çalışana ek ödeme! Mesai nasıl hesaplanıyor? İşte örnek hesaplama
Bayramda çalışanlar ne kadar ek ücret alacağını merak ediyor. Peki ek ödeme nasıl hesaplanır? Bayramda çalışan bir asgari ücretli kaç lira ek ödeme alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar ek ücret alacaklarını merak edip araştırıyor. Peki ek ödeme nasıl hesaplanır?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları ve örnek hesaplama;
ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bayramda çalışma zorunluluğu yok. Bir işçiyi zorla çalıştıramazsınız. Bütün resmi tatillerde bunun için mutlaka rızasının olması lazım.
Bu rıza sözleşmede de olabilir her ay bu rızanın alınması lazım. Bazen işe girerken bu rıza alınıyor ve çalıştırılıyor. Çalışmanın karşılığında da bir para ödenmesi lazım.
NASIL ÖDENİYOR?
Mesai başka bir şey bayramda resmi tatillerde çalışmak başka bir şey. Mesai yaptığınız zaman yüzde 50 fazlasını alıyorsunuz. Fazla çalışma diyoruz biz ona. 8 saat çalıştınız 3 saat daha dur diyor sana orada yüzde 50 fazlasını alıyorsunuz saatlik ücretin.
Ama burada yüzde 100 alıyorsunuz. 1 gün çalıştınız 1 gün de yevmiye size ödeniyor.
Bir hesap yaptık. Asgari ücretli bir arkadaşımızın bayram boyunca çalıştığını düşünürsek 3,5 gün için 8.506 liranın saatlik ücreti 37,81 lira oluyor.
7,5 saatlik çalışmadan 26,25 saat çalışmış oluyor. 992,51 TL'lik bir fazla çalışma resmi tatil mesaisi çıkıyor. Asgari ücretli bir arkadaşımız 3,5 gün çalışmışsa ona 992,51 TL ödenecek.
Fakat hafta sonuna denk geldi. Pazar günü izinlisiniz zaten resmi tatil. Evde olmanız gerekirken buraya gelmişsiniz. Haftalık tatilinizi de yapmamışsınız.
Ayrıca bir yüzde 50 daha fazla ödenecek. Toplamda da 1.134,30 kuruş olacak asgari ücretli bir arkadaşımız maaşına ilaveten.
Bir de mesai yaptıysanız o da ayrıca ödenecek.
İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA
* SAATLİK ÜCRET: 8.506,80 / 225 (AYLIK ÇALIŞMA SAATİ) = 37,81 TL
* 3.5 GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ: 7.5 (GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ) X 3.5 = 26,25 SAAT
* ÖDENECEK TOPLAM MESAİ: 37,81 X 26,25 = 992,51 TL
* HAFTA TATİLİ DE BAYRAMA DENK GELENLERE GÜNLÜK ÜCRETİ YÜZDE 50 FAZLA ÖDENİYOR.
* BU DURUMDA 4 GÜNLÜK ÖDEME EN AZ 1.134,30 LİRA
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