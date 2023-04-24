Bayramda çalışana ek ödeme! Mesai nasıl hesaplanıyor? İşte örnek hesaplama

ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bayramda çalışma zorunluluğu yok. Bir işçiyi zorla çalıştıramazsınız. Bütün resmi tatillerde bunun için mutlaka rızasının olması lazım.

Bu rıza sözleşmede de olabilir her ay bu rızanın alınması lazım. Bazen işe girerken bu rıza alınıyor ve çalıştırılıyor. Çalışmanın karşılığında da bir para ödenmesi lazım.