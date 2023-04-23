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Altay tankında fark yaratan özellikler! Dünya genelinde zirveye oynayacak! Abdullah Ağar A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Altay tankında fark yaratan özellikler! Dünya genelinde zirveye oynayacak! Abdullah Ağar A Haber’de anlattı

Türkiye'nin yeni gururlarından biri olan yerli Altay tankı bugün Sakarya'da Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte envantere girecek. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber ekranlarında Altay tankını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, Altay'ın dünya genelinde ilk 5 tank arasında olduğunu söylerken, Altay'ın diğer tanklara göre fark yaratan özelliklerini de sıraladı. İşte detaylar...

Türk ordusunun envanterine bugün girecek olan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı bugün Sakarya'daki törenle birlikte envantere girecek.

TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASINI TAŞIYOR

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.

MODERN VE ETKİN

Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber ekranlarında Altay tankını değerlendirdi.

DÜNYADA EN İYİ 5 TANKTAN BİRİ

Milletimiz adına büyük bir övünç. Daha önce Almanya gibi ülkelerin tankını kullandık ama bugün kendi tankımızı ürettik. Dünyadaki en iyi 5 tanktan bir tanesi. Hatta 1. veya 2. olabilir.

Geleceğe güven içinde bakmamızı sağlayan bir adım. Tanklar hala kara harekatının en önemli unsuru. Yakın zamanda yaşanan savaşlar tanklarla ilgili bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

PRANGALARDAN KURTULUYORUZ

Ukrayna-Rusya ve Karabağ savaşı da tankın hala önemli olduğunu gösterdi. Stratejik anlamda etki üreten silah sistemlerinde bağımlıysanız bu sizin pranganız oluyor. Türki,ye artık prangalarından kurtuluyor.

Milli tankımızın devreye girmesiyle Türkiye hem kendi milli mücadelesini yapacak hem de büyük bir insiyatife sahip olacak.

YERLİ MOTORLAR DA DEVREYE GİRECEK

Bir hikayesi var. Pek çok sorunla karşılaşıldı. Motor sorunu vardı ancak şimdi ilk aşamada Güney Kore'den alınan motorlar devreye girecek ama sonrasında yerli motorlar da devreye girecek.

İŞTE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Aktif koruma sistemleri güçlendirildi, Polat sistemi devreye girdi. Dost-düşman tanıma sistemi ve nükleer görüş kimyasal tespit sistemleri de devreye alındı. Bu yüzden son derece önemli.

Dünya ligine Altay'la birlikte biz de girdik. Mücadele alanında dersler çıkartıldı. Tankın operasyonel olarak üstünlükleri de var.

Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! YENİ ALTAY TANKI TSK'YA TESLİM EDİLİYOR!
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor!

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