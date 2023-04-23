Altay tankında fark yaratan özellikler! Dünya genelinde zirveye oynayacak! Abdullah Ağar A Haber’de anlattı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber ekranlarında Altay tankını değerlendirdi.

DÜNYADA EN İYİ 5 TANKTAN BİRİ

Milletimiz adına büyük bir övünç. Daha önce Almanya gibi ülkelerin tankını kullandık ama bugün kendi tankımızı ürettik. Dünyadaki en iyi 5 tanktan bir tanesi. Hatta 1. veya 2. olabilir.

Geleceğe güven içinde bakmamızı sağlayan bir adım. Tanklar hala kara harekatının en önemli unsuru. Yakın zamanda yaşanan savaşlar tanklarla ilgili bazı tartışmaları beraberinde getirdi.