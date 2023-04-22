CHP'li belediye durdurdu Başkan Erdoğan "devam" dedi! Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor
Adana'da CHP'li belediyenin bir çivi bile çakmadığı ve yapımını durdurduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bitirildi. 28 Nisan'da Adanalı vatandaşların hizmetine açılacak köprünün açılış törenine Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte katılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yapımına devam edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılış için gün sayıyor. 28 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapacağı köprü Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Köprü kentin doğusu ve batısını birleştirecek. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.
CHP'Lİ BAŞKAN BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADI
Temeli 2016 yılında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili bir çivi dahi çakılmadı.
CUMHUR İTTİFAKI BORÇLANMA YETKİSİ VARDI AMA...
Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi vermişti. Başkan Karalar, "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devaraldı. 700 milyon liralık kaynak aktarımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020'de onaylandı. Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı. CHP'li başkan Karalar'ın görmezden geldiği köprü Adanalılara hizmet için gün sayıyor. 28 Nisan Cuma günü Başkan Erdoğan'ın hizmete açacağı köprünün açılışına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı öğrenildi.
100 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPACAK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yıllık ortalama 1 milyon hasta kabul eden Adana Şehir Hastanesi'ne ulaşımında büyük rahatlık sağlayacak. Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi, stat, adliye binası ve bölge idari mahkemesine ulaşımını da büyük ölçüde kolaylaştıracak.
Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.1956 yılından bu yana sadece baraj setinden sağlanan ulaşım köprü ile daha güvenli ve yüksek kapasiteli hale gelecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı başvuru yetiyor! SGK tablosu açıklandı! O yöntem emekli aylığını kısmi artırıyor! 3600 günle tarım işçisi...
- EYT'linin NET maaşı artacak! Eksik primini tamamlayana 11.529 TL İADE! Son 5 yılda (2018) borçlanan SSK Bağ-kur'luya vergi indirimi!
- MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları belli oldu mu?
- 16 milyon emeklinin keyfi Temmuz'da katlanacak! Merkez Bankası oranı duyurdu! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş tablosu! İntibak, seyyanen, refah...
- Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!
- Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek! Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren!
- 22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...
- Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...
- Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?