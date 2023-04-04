Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’ten Türkiye’ye övgü: Türk devletinin harekete geçme hızı dikkatimi çekti

"TEMİZLİK SÜRECİ DİREKT SAĞLIĞI İLGİLENDİREN BİR SÜREÇ OLARAK ÖNÜMÜZE ÇIKMAKTADIR"

Geçici barınma merkezlerindeki temizlik ve hijyen hususlarında da çalışma yaptıklarını söyleyen Soylu, "Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız yani kendi alanlarında ciddi bir çalışma yapmaktadır. Burada bir konuyu da kamuoyuna iletmek isterim. Şehirlerin ilaçlanmasından tutun gıda kontrolüne kadar bütün sistemi her gün tek tek teyit ederek devam ediyoruz. Bütün temizlik alanlarına kadar. Çünkü geçici yaşam içerisindeki temizlik süreci direkt sağlığı ilgilendiren bir süreç olarak önümüze çıkmaktadır. Bunu da üzerimize aldık. Ve bu gördüğünüz masada, biraz sonra da hemen hemen her gün Kahramanmaraş olsun, Malatya olsun, aynı zamanda Adıyaman olsun ve diğer illerimiz olsun koordinasyon toplantıları yapıyoruz ve bu koordinasyon toplantılarında bunların birçoğuna da iştirak etmeye çalışıyoruz. Bu süreçlerin tamamını. Takip ediyoruz. Ve bu süreçlerdeki aksamaları da ortadan kaldırıp vatandaşımızın günlük yaşantısının elbette ki geçici barınma merkezlerinde olan günlük yaşantısının çok daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.





"YAKLAŞIK BİR YIL İÇERİSİNDE HEM ŞEHİRLERİMİZİ TEKRAR YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRECEĞİZ"

Bir yıl içerisinde kentleri yeniden yaşanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Soylu, "Yaklaşık bir yıl içerisinde hem şehirlerimizi tekrar yaşanabilir bir hale getireceğiz. Allah nasip ederse. Hem bu şehirler sadece binalardan müteşekkil değil. Bu şehirler büyük bir medeniyetin mirası. Büyük bir kültür zenginliği. İçerisinde sadece binalar değil, sadece konutlar değil, aynı zamanda bu şehirlerin her açıdan. İhyası, sporundan, sanatına, ticaretinden, sanayisine, üretimine ihyası için çok güçlü planlamalı ve programlar yapıyoruz. Bunu da buradaki insanlarla el birliğiyle birlikte yapıyoruz. İnanıyoruz ki sizin de biraz önce söylediğiniz tespitler oydu. İnanıyoruz ki bu süreç içerisinde çok çabuk bir zamanda toparlanarak yeniden güçlü ve dirençli şehirlerin oluşması tarihiyle ve geleceğiyle buluşan şehirlerin oluşmasını sağlayacağız" açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE DEVLETİNİN HAREKETE GEÇME HIZI DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Yürütülen çalışmalardan övgüyle bahseden Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, "Depremden etkilenen çok küçük bir bölgeyi havadan izleme fırsatı buldum. Bu zararın sadece küçük miktarı. Benim dikkatimi çeken ilgimi çeken diğer bir husus da Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızı. Bu dünyada bile çok büyük, nadir görülen bir afet sonrasında 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler geçici yöntemler takdire şayan. Bölgenin yeniden toparlanması işini Yunanistan'la uluslararası alanda yardım edecektir. Bu zor ve güç gerektiren bir iş ama yerine getirilecektir. Suriyelilerin barınma merkezinde görme fırsatı oldu. Buradaki var olan yönetim ve organizasyon gerçekten çok güzel ve harikuladeydi. Bunu kamuoyuna da söylemişimdir daha önce. Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye'ye yardım etmelidir göç konusunda çünkü Türkiye göçüşüne ilgili büyük bir yük üstlenmiştir. Savunma bakanlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret bu görüşmeler iki ülkenin ilişkilerinin iyi ilerlediğini göstermektedir. Yeniden toparlanmanız için çok zor bir işiniz olduğunu biliyorum. Bundan sonraki işlerinizde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.