Anketler mi meydanlar mı? PKK neden 14 Mayıs’ı bekliyor? Planı ne?

"Dünya 5'ten büyüktür" devrimci çıkışını yapıyor, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapıyor, tahıl koridoru anlaşması yapıyor. Tüm dünya bunları taktir ederken Akşener ve Kılıçdaroğlu Ukrayna'nı yanında olmak istedi. Neden biz bu yolu seçip bedel ödeyelim? Erdoğan siyaseti sayesinde Türkiye'nin ciddi kazanımı oldu ve Ukrayna'nın nefes almasını sağladık. İşte Erdoğan bunları yapıyor. Muhalefet durum farklı. Ne olursa olsun eli kanlı terör örgütü ile yan yana gelmeyi mazur göstermez. Terör örgütü liderleri ile fotoğraf çekilen onlara mesajlar verip selamlar gönderen Pervin Buldan'a bakmak yaptıklarını görmek yeterlidir ancak seçmen bunları görmezden geliyor.