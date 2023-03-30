Anketler mi meydanlar mı? PKK neden 14 Mayıs'ı bekliyor? Planı ne?
Sosyal medyadaki anket manipülasyonu ile ilgili A Haber’deki yayında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “En son Adıyaman'da gerçekleştirdiğimiz törende 20 bin kişi meydanı doldurdu. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu alanda olanlar da havalimanından alana gelene kadar yollardaki insanların yoğunluğu anlatılır gibi değildi. Meydanların dilidir aslolan ve meydanların dilinde bunu gördük." ifadelerini kullandı. Peki anketler mi meydanlar mı? İnce neden güle güle dedi? İnce 2018'deki 'Gel Bakalım Muharrem'in" rövanşını mı aldı? Terör örgütü PKK neden 14 Mayıs'ı bekliyor? Planı ne? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.
A Haber yayınında "Sosyal medyada anketler üzerinden manipülasyonlar yapıldığının" söylenmesi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ben alana bakarım. Hele hele 11 ilimizdeki bu depremin olduğu dönemde gelen kamuoyu araştırmalarının sağlık, sıhhat durumunu bir defa asla kabullenmek mümkün değil." dedi.
En son Adıyaman'da gerçekleştirdikleri törende 20 bin kişinin meydanı doldurduğunu bildiren Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor. Bu alanda olanlar da havalimanından alana gelene kadar yollardaki insanların yoğunluğu anlatılır gibi değildi. Meydanların dilidir aslolan ve meydanların dilinde bunu gördük." ifadelerini kullandı.
Peki anketler mi meydanlar mı? İnce neden güle güle dedi? İnce 2018'deki 'Gel Bakalım Muharrem'in" rövanşı mı aldı? Terör örgütü PKK neden 14 Mayıs'ı bekliyor? Planı ne? 14 Mayıs seçimlerine giderken kimler nasıl bir plan kurguluyor? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.
Hilmi Daşdemir'in öne çıkan sözleri:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketleri takip ettiğini biliyoruz. Ama sosyal medyada yapılan ya da yapıldığı iddia edilen anketlerin yapıldığına inanmıyorum. Ben bu ülkede 30 yıldır anket çalışmaları yapan 2014 ve 2018 seçimlerini en iyi bilen araştırmacıyım. Tüm bunlara bakarak bizim yaptığımız anketler Türkiye'de yapılıyorsa onlar başka ülkede anket yapmaya çalışıyor.
Post-true haberciliğin ve anketçiliğin gündemi ciddi şekilde işgal ettiğine şahit oluyoruz. Bu son dönmemin en büyük hastalıklarından bir tanesi. Buna ilişkin ülkemizde bir düzenleme yok ve herkes bir anket yayınlıyor bunların çoğu tabela şirketi bile değil. Bazı anketler CHP'yi AK Parti'nin önünde gösteriyorlar. Buna kendi kitlelerinin bile inanması gerekir aklı başında olanlar inanmıyor zaten. İşte bu servis edilen anketler hiç gerçeği yansıtmadı.
Bakın 2007 seçimlerinde CHP'nin yüzde 30 MHP'nin yüzde 20 olacağını ve beraber koalisyon kuracaklarını servis etmişlerdi. Yine 2011 seçimlerinde benzer bir yaklaşım ile yollarına devam ettiler. 2015 seçimleri ve yerel seçimlerde de baktığınız zaman anketler servis edildiğini gördük. Neticede en doğru anket sandıkta gerçekleşiyor. Bir anketler bilimsel yöntemler var. İşin içinde matematik var, seçtiğimiz örneklemin Türkiye'yi yansıtması gerekiyor. Anketi ne noktada yaparsanız çıkan sonuçlar farklı oluyor. Dolayısıyla her yeri nüfus ve seçmen ağırlığınca temsil ettirmek gerekir.
MUHALFETTE HDP ÇELİKİSİNİN KAYNAĞI NE?
HDP ile ilgili yapılan tek kelime ile gözbağcılık (gözü aldatmak temeline dayanan, bu iş için özel olarak yapılmış araçlarla gözbağı1 yapma sanatı) olayıdır. Eli vicdanında olan ya da okuduğunu anlayan daha farklı değerlendiremez. Türkiye'ye kast etmiş, ülkeyi bölmek ve farklı yapılar ortaya çıkarmak isteyen birilerine alan açmak noktasına gelmişse seçmenin sorgulaması gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerini seçmen tam anlamıyla anlayamıyor. Erdoğan dünyada herkesin taktir ettiği işler yapıyor. Mazlumları diliyor, 'One minute' diyerek Batı'nın hedefi haline gelmiştir.
"Dünya 5'ten büyüktür" devrimci çıkışını yapıyor, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapıyor, tahıl koridoru anlaşması yapıyor. Tüm dünya bunları taktir ederken Akşener ve Kılıçdaroğlu Ukrayna'nı yanında olmak istedi. Neden biz bu yolu seçip bedel ödeyelim? Erdoğan siyaseti sayesinde Türkiye'nin ciddi kazanımı oldu ve Ukrayna'nın nefes almasını sağladık. İşte Erdoğan bunları yapıyor. Muhalefet durum farklı. Ne olursa olsun eli kanlı terör örgütü ile yan yana gelmeyi mazur göstermez. Terör örgütü liderleri ile fotoğraf çekilen onlara mesajlar verip selamlar gönderen Pervin Buldan'a bakmak yaptıklarını görmek yeterlidir ancak seçmen bunları görmezden geliyor.
İşte tüm bu süreçlerde Kemal Kılıçdaroğlu bunlarla pazarlığı oturuyor. Bana göre o masada HDP, CHP'den bakanlık ya da cumhurbaşkanlığı yardımcısı istemiyor. Onlar Türkiye'yi istiyor. Onlar Türkiye'nin geleceğini istiyor. İşte buna karşı bizim alacağımız pozisyon önemli. Baykal'a kaset kumpası sonrası getirilen Kılıçdaroğlu, Önder Sav'ı bile diskalifiye ederek başa gelmiştir. Davutoğlu ve Babacan gibi isimleri kullanır ve sonra tasfiye eder. HDP'nin yerel yönetimler özerlik şartı var.
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