Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi! “Türkler Kıbrıs’tan dışarı! Tatar’a ölüm” sloganları atıldı
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Skandal olay ardından Tatar, A Haber'de konuya dair açıklamalarda bulundu. Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler." dedi. Çirkin girişim ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk Devleti Başkanı Sayın Ersin Tatar'a Londra'da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk'ünün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." paylaşımında bulundu. Çirkin olay ardından akıllara 6'lı koalisyonun Kıbrıs vaadi geldi. 6 madde ile açıkladıkları Kıbrıs planındaki ifadelerin Annan Planıyla aynı olması dikkat çekti.
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar, yaşananları A Haber'deki katıldığı canlı yayında anlattı.
"TÜRKLER KIBRIS'TAN DIŞARI! TATAR'A ÖLÜM' SLOGANLARI ATILDI"
Tatar, "İnanamazsınız! Kings College Londra Üniversitesi'nde medeniyetin beşiğinde bir konferans verecektim Türk çocuklara. Neticede diğerleri de gelebilirdi. Ben sadece Türklerle sınırlı osun demedim. Ama Rumlar ortalığı karıştırdı ve idareye baskı yaptılar kimse katılmasın diye. Ve bir de Yunan bayrakları ile dolu. Birkaç yüz kişi avazlarının çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı Kıbrıs Rum'dur Hatta Tatar'a ölüm' şeklinde sloganlar. Yani biz Kıbrıs'ta bunlar ile nasıl barış sağlayacağız." dedi.
"ÇOK ÇİRKİN! REZALET"
Olayı 'tam bir rezalet' olarak yorumlayan Tatar, "Hep kuşkularımız vardı. Bir kez daha gördük. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir üniversitede konferans vermesinden daha normal ne olabilir? Bunu bile hazmedemediler. Gerçekten çok çirkindi." şeklinde konuştu.
"DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
"Polisler olmasa bize saldıracaklardı" diyen Ersin Tatar, "Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" mesajını verdi.
AK PARTİ: SALDIRI GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk Devleti Başkanı Sayın Ersin Tatar'a Londra'da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk'ünün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." paylaşımında bulundu.
NELAR YAŞANDI?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Kings College London'da vereceği konferansa giderken ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.
Saldırgan Rum öğrenciler bir yandan "Türkler Kıbrıs'tan dışarı " şeklinde sloganlar atarken diğer yandan sözlü saldırılar yönelttiler.
Türk öğrenciler ise Tatar'ı alkışlarla karşıladılar.
Rum öğrencilerin açtıkları alçak pankartta, "Sizin sahte devletiniz bizim vatanımızın yarısıdır." ifadeleri yer aldı.
6'LI KOALİSYANDAN SKANDAL "KIBRIS" VAADİ
Çirkin olay ardından akıllara 6'lı koalisyonun Kıbrıs vaadi geldi.
6 madde ile açıkladıkları Kıbrıs planındaki ifadelerin Annan Planıyla aynı olması dikkat çekti.
İşte seçime çıkarken kullanacakları o maddeler:
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırılmasının önüne geçecek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımında çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik vereceğiz.
Kıbrıs milli davamızdır. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla KKTC'nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedeflerini gözeteceğiz
Ege denizi barış, iş birliği ve iyi komşuluk alanı olarak görülmelidir. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışacak, Ege denizindeki egemenlik alanlarımıza zarar verebilecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye ile Yunanistan arasında çözümlenmemiş sorunları diplomasi, diyalog ve sonuç odaklı müzakereler yoluyla, uluslararası hukuk ve hakkaniyete dayalı şekilde, Türkiye'nin ulusal çıkarlarından taviz vermeden çözeceğiz.
ANNAN PLANI NEDİR?
Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıdır.
"BU BİZZAT RUMLARIN VE AB'NİN İFADESİDİR"
Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, katıldığı bir canlı yayın programında "Bu raporda Kıbrıs'ta 2 toplumlu bir yapı vadediyorlar. 2 toplumlu yapı ifadesi, bizzat Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Avrupa Birliği'nin ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs için 2 devletli bir yapı ifadesi kullanır" şeklinde tepki göstermişti.
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