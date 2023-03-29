Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi! “Türkler Kıbrıs’tan dışarı! Tatar’a ölüm” sloganları atıldı

"TÜRKLER KIBRIS'TAN DIŞARI! TATAR'A ÖLÜM' SLOGANLARI ATILDI"

Tatar, "İnanamazsınız! Kings College Londra Üniversitesi'nde medeniyetin beşiğinde bir konferans verecektim Türk çocuklara. Neticede diğerleri de gelebilirdi. Ben sadece Türklerle sınırlı osun demedim. Ama Rumlar ortalığı karıştırdı ve idareye baskı yaptılar kimse katılmasın diye. Ve bir de Yunan bayrakları ile dolu. Birkaç yüz kişi avazlarının çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı Kıbrıs Rum'dur Hatta Tatar'a ölüm' şeklinde sloganlar. Yani biz Kıbrıs'ta bunlar ile nasıl barış sağlayacağız." dedi.

"ÇOK ÇİRKİN! REZALET"

Olayı 'tam bir rezalet' olarak yorumlayan Tatar, "Hep kuşkularımız vardı. Bir kez daha gördük. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir üniversitede konferans vermesinden daha normal ne olabilir? Bunu bile hazmedemediler. Gerçekten çok çirkindi." şeklinde konuştu.



