EYT'de nisan maaşı için son 2 gün | Mart bitmeden başvuru yapmak gerekiyor! En az 18 bin TL ile 22.500 TL kazanç...
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselten yasa teklifi, TBMM’de bugün ele alınacak. Kanun teklifine EYT işlemlerini hızlandırmak için SGK çalışanlarına ödenen fazla mesainin artırılmasına yönelik madde de eklenecek. Mevcut şartlarda verilen 27 liralık fazla mesai ücreti 50 liranın üzerine çıkarılacak. Mesaiye zam uygulaması 3 ay sürecek. Öte yandan EYT'de nisan maaşı için son 2 gün! Nisan ayında maaş almak için mart bitmeden başvuru yapmak gerekiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
EYT için yapılan başvurular 1,5 milyonu geçmiş durumda. Şirketlerin hak kaybı olmaması için işlemleri ay sonuna bırakmaması nedeniyle başvuruların 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Nisan ayında maaş almak isteyenler için artık son 2 gün. Bunun yanında EYT'ye vatandaşlar istedikleri zaman başvurabilirler.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Birçok şirket işten giriş-çıkışları son güne bıraktı başvuru sayı 2 milyonu aşacaktır. Başvuru için son 2 gün. Yalnız bu nisan ayında maaş ve ikramiye alabilmek için mart ayında yapılacaklar başvurular için son 2 gün. Yoksa EYT'liler için bir süre sınırı yok ne zaman isterlerse o zaman başvururlar.
EYT'liler bu süreçte bir maaş alacaklar, arada oluşan fark var o hesaplarına yatacak bunun yanında hem ikramiye hem de promosyon gelecek. Burada en düşük hesaplamalara göre 18 bin TL ile 22.500 TL para vatandaşların cebine girecek.
Başvuru yapan vatandaşlar 1 Nisan'da emekli olacak. Tahsis numarasına göre maaş alma işlemleri 17-28 Nisan'da olacak. 17 Nisan maaşı yatacak vatandaşa 16 günlük fark ödenecek. Bu para 4 bin TL civarı yapıyor. Bunun yanında bayram ikramiyesi alacak. Promosyonda burada 4 bin 50 TL ile 9 bin TL arasında olacak. Toplamda en düşük maaş alacak EYT'li 18 bin TL ile 22.500 TL arasında bir para alacak.
Maaşı 10 bin TL olan bir EYT'li için hesap farklı olacak. Burada 1 maaş artı 26 Nisan'da para aldığını varsayarsak 25 günlük maaş farkı ikramiye ve promosyonlar ile birlikte 25 bin 333 TL ile 30 bin 333 TL arasında bir para vatandaşın cebine girecek.
EYT'li olup başvuru yapan ve 15 bin TL maaşı olan bir vatandaş için ise yine hesap farklı olacak. 1 maaş artı 28 Nisan alacağı maaş için 27 günlük fark bayram ikramiyesi ve promosyon ile 35 bin 500 ile 40 bin 500 TL arasında bir para hesapta olacak. Yani EYT'liler nisan ayında 1 fark alacak 1 maaş alacak ikramiye alacak promosyon alacak. Burada 4'lü bir kazanç olacak."
10.000 TL MAAŞI OLAN
Maaş tutarı: 10.000 TL
Emeklilik tarihi: 1 Nisan
Maaş tarihi: 26 Nisan
25 günlük maaş farkı: 10.000 / 30 x 25= 8.333 TL
Bayram ikramiyesi: 2.000 TL
Promosyon: 5.000-10.000 TL
TOPLAM: 25.333-30.333 TL
15.000 TL MAAŞI OLAN
Maaş tutarı: 15.000 TL
Emeklilik tarihi: 1 Nisan
Maaş tarihi: 28 Nisan
27 günlük maaş farkı: 15.000 / 30 x 27 = 13.500 TL
Bayram ikramiyesi: 2.000 TL
Promosyon: 5.000-10.000 TL
TOPLAM: 35.500-40.500 TL
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