EYT’de nisan maaşı için son 2 gün | Mart bitmeden başvuru yapmak gerekiyor! En az 18 bin TL ile 22.500 TL kazanç...

EYT'li olup başvuru yapan ve 15 bin TL maaşı olan bir vatandaş için ise yine hesap farklı olacak. 1 maaş artı 28 Nisan alacağı maaş için 27 günlük fark bayram ikramiyesi ve promosyon ile 35 bin 500 ile 40 bin 500 TL arasında bir para hesapta olacak. Yani EYT'liler nisan ayında 1 fark alacak 1 maaş alacak ikramiye alacak promosyon alacak. Burada 4'lü bir kazanç olacak."