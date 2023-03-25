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Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot: Türkiye için tek çözüm Erdoğan!

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Giriş: 25.03.2023 01:33
Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler, uluslararası kamuoyu tarafından da yakından sıkı takip altında. Peki, bu seçimlerin önemi ne? Batı seçim sürecini nasıl görüyor? Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 2023 sonrası 6’lı koalisyonun gelmesi ve sistem değişikliği ihtimaline dair Prot, “Bu bir facia olur. Kimse PKK'yı arkasına almadan Erdoğan'ın karşısında duramaz. Bu nedenle Türkiye için bir facia olur.” dedi. Ayrıca Fransız Siyaset Bilimci, “Başkan Erdoğan milliyetçi bir lider ve Türk olmaktan gurur duyuyor. Türkiye için ondan başka bir çözüm görmüyorum.” şeklinde yorum getirdi. Prot'un sözlerinde en dikkat çeken nokta ise seçimlerde ortaya konulan ittifaklardı. Bu hususa da değinen Saint-Prot,"Başkan Erdoğan Türkiye için bir şans. Erdoğan'ın karşısındaki aday ise milliyetçileri ve terör örgütü PKK'yı bir arada tutan bir ittifak. Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'a karşılar. Ama Türkiye'yi sevmeyenler kimler? Macron, belki Biden." ifadelerine yer verdi.
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